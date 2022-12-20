Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi?

Bu yıl eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın canlı olarak izlediği bir davada karşı karşıya gelen ve kendisini aklamayı başaran Johnny Depp’in, Karayip Korsanları’ndaki ikonik rolüne dönüp dönmeyeceği hâlâ tartışılıyor.

Amber Heard’ün 2018 yılında kaleme aldığı ve Depp’i “kadın döven” olarak tanımladığı, cinsel ve fiziksel tacizle suçladığı yazıdan sonra Hollywood adeta çalkalanmıştı. Depp, iddialardan kısa bir süre sonra Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar gibi serilerdeki rollerinden bir bir olurken itibarı da fazlasıyla zarar gördü.

Geçtiğimiz aylarda Heard ve Depp yeniden mahkemede karşı karşıya geldi, haftalarca süren davada iki taraf da herkesi şaşkınlığa uğratan birbirinden şoke edici iddialarda bulundu. Ve sonunda davayı kazanıp uzun zamandır üstüne yapışan kötü şöhreti atan taraf Johnny Depp oldu. Depp, dava sırasında Heard’ün yazdıkları yüzünden işinden olduğunu ve ne kadar ödeme yapılırsa yapılsın Karayip Korsanları’ndaki rolüne artık geri dönmeyeceğini de söyledi.

“O, HARİKA BİR AKTÖR”

Ancak şimdi ünlü oyuncuyu serinin yapımcısı öve öve bitiremiyor. Hollywood’un önde gelen başarılı yapımcılarından Jerry Bruckheimer, Depp’in seride başrol oynamasını istiyor. Bruckheimer, altıncı bir film olasılığından bahsederken, “Onun filmde olmasını çok isterim. O bir arkadaş, harika bir aktör” dedi.

Hollywood Reporter’a konuşan Bruckheimer’a Disney’in Depp’in başka bir Karayip Korsanları filminde başrol oynamasına izin verip vermeyeceği soruldu. Ünlü yapımcı da “Onlara sormalısın. Bu soruya cevap veremem. Gerçekten bilmiyorum” diye yanıt verdi.

Yapımcı ayrıca, Depp’in altıncı ve son film için geri dönerse, serinin Kaptan Jack Sparrow’u öldürmek zorunda kalacağına dair iddialara da yanıt verdi: “Yapamazsın. Onu öldürmeye çalıştık. İşe yaramadı.”

Röportajda ayrıca akış platformlarında yayında olmak ve sinemalarda gösterime girmek arasındaki farklara da değinen Bruckheimer, hızlı bir şekilde internet üzerinden yayına geçmek yerine sinemalarda uzun süre kalma stratejisi sayesinde 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan filmi Top Gun: Maverick ile yakın zamandaki başarısını da konuştu.