  • BIST 5.419,02
  • Altın 1090.427
  • Dolar 18.6359
  • Euro 19.7835
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi?

»
Karayip Korsanları yapımcısı Jerry Bruckheimer, Disney tarafından kovulan Johnny Depp'in seriye geri dönmesini çok istediğini söyledi.
Johnny Depp Karayip Korsanları'na dönecek mi?

Bu yıl eski eşi Amber Heard ile tüm dünyanın canlı olarak izlediği bir davada karşı karşıya gelen ve kendisini aklamayı başaran Johnny Depp’in, Karayip Korsanları’ndaki ikonik rolüne dönüp dönmeyeceği hâlâ tartışılıyor.

Amber Heard’ün 2018 yılında kaleme aldığı ve Depp’i “kadın döven” olarak tanımladığı, cinsel ve fiziksel tacizle suçladığı yazıdan sonra Hollywood adeta çalkalanmıştı. Depp, iddialardan kısa bir süre sonra Karayip Korsanları ve Fantastik Canavarlar gibi serilerdeki rollerinden bir bir olurken itibarı da fazlasıyla zarar gördü.

Geçtiğimiz aylarda Heard ve Depp yeniden mahkemede karşı karşıya geldi, haftalarca süren davada iki taraf da herkesi şaşkınlığa uğratan birbirinden şoke edici iddialarda bulundu. Ve sonunda davayı kazanıp uzun zamandır üstüne yapışan kötü şöhreti atan taraf Johnny Depp oldu. Depp, dava sırasında Heard’ün yazdıkları yüzünden işinden olduğunu ve ne kadar ödeme yapılırsa yapılsın Karayip Korsanları’ndaki rolüne artık geri dönmeyeceğini de söyledi.

“O, HARİKA BİR AKTÖR”

Ancak şimdi ünlü oyuncuyu serinin yapımcısı öve öve bitiremiyor. Hollywood’un önde gelen başarılı yapımcılarından Jerry Bruckheimer, Depp’in seride başrol oynamasını istiyor. Bruckheimer, altıncı bir film olasılığından bahsederken, “Onun filmde olmasını çok isterim. O bir arkadaş, harika bir aktör” dedi.

Hollywood Reporter’a konuşan Bruckheimer’a Disney’in Depp’in başka bir Karayip Korsanları filminde başrol oynamasına izin verip vermeyeceği soruldu. Ünlü yapımcı da “Onlara sormalısın. Bu soruya cevap veremem. Gerçekten bilmiyorum” diye yanıt verdi.

Yapımcı ayrıca, Depp’in altıncı ve son film için geri dönerse, serinin Kaptan Jack Sparrow’u öldürmek zorunda kalacağına dair iddialara da yanıt verdi: “Yapamazsın. Onu öldürmeye çalıştık. İşe yaramadı.”

Röportajda ayrıca akış platformlarında yayında olmak ve sinemalarda gösterime girmek arasındaki farklara da değinen Bruckheimer, hızlı bir şekilde internet üzerinden yayına geçmek yerine sinemalarda uzun süre kalma stratejisi sayesinde 1 milyar dolardan fazla hasılat yapan filmi Top Gun: Maverick ile yakın zamandaki başarısını da konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Wednesday’in ikonik dans figürlerini sadece 2 günde ortaya çıkarmış18 Aralık 2022 Pazar 20:59
  • Prens, düğünde eski sevgilileriyle buluştu18 Aralık 2022 Pazar 14:10
  • Prens Harry ve Meghan Markle çifti Noel kartlarını yayınladı18 Aralık 2022 Pazar 11:05
  • Titanik’ik yönetmeninden yıllar sonra gelen açıklama: Jack yaşayamazdı17 Aralık 2022 Cumartesi 23:51
  • Zeynep Bastık’ın omurgası kırıldı17 Aralık 2022 Cumartesi 21:27
  • Pokemon, Pikachu olmadan devam edecek17 Aralık 2022 Cumartesi 18:14
  • Bollywood filmindeki erotik sahneler Hinduları ayaklandırdı16 Aralık 2022 Cuma 23:51
  • Angelina Jolie, BM İyi Niyet Elçiliği görevinden ayrılacak16 Aralık 2022 Cuma 23:10
  • Prens Harry: “Eşim Meghan Markle basın nedeniyle düşük yaptı”16 Aralık 2022 Cuma 16:09
  • Aleyna Tilki açıkladı: Bir süre şarkı söyleyemeyeceğim15 Aralık 2022 Perşembe 22:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti