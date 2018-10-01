K-Pet Liglerinde 2. Haftanın Sonuçları

K-Pet Süper Lig
Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya 1 – 1
Girne Halk Evi – Gençler Birliği 5 – 0
Gençlik Gücü – Esentepe 4 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı 4 – 2
Yenicami – Gönyeli 3 – 1
Cihangir – Merit Alsancak Yeşilova 1 – 4
Lefke – Küçük Kaymaklı 4 – 1
Bugün – 19,00
Doğan Türk Birliği – Binatlı Turgay Misk
K-Pet 1.Lig
Yalova – Hamitköy 3 – 0
Göçmenköy – Yeniboğaziçi 0 – 1
Dumlupınar – Değirmenlik 4 – 0
Doğancı – Çanakkale 1 – 5
Mesarya – Bostancı Bağcıl 2 – 3
Ozanköy – Mormenekşe 3 – 3
Akova – Düzkaya 1 – 2
Karşıyaka – Maraş 5 – 1
K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YENİCAMİ
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2.
|MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
|2
|1
|1
|0
|6
|1
|5
|4
|3.
|GENÇLİK GÜCÜ
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|4
|4.
|LEFKE
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|5.
|ÇETİNKAYA
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|6.
|GİRNE HALK EVİ
|2
|1
|0
|1
|6
|2
|4
|3
|7.
|BAF ÜLKÜ YURDU
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|8.
|TÜRK OCAĞI
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|9.
|GÖNYELİ
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|10.
|MERİT A YEŞİLOVA
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|11.
|CİHANGİR
|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|1
|12.
|KÜÇÜK KAYMAKLI
|2
|0
|1
|1
|3
|6
|-3
|1
|13.
|ESENTEPE
|2
|0
|1
|1
|1
|5
|-4
|1
|14.
|L. GENÇLER BİRLİĞİ
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|15.
|BİNATLI
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|16.
|DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|YONPAŞ DUMLUPINAR
|2
|2
|0
|0
|7
|0
|7
|6
|2.
|KARŞIYAKA
|2
|1
|1
|0
|7
|3
|4
|4
|3.
|OZANKÖY
|2
|1
|1
|0
|6
|3
|3
|4
|4.
|MORMENEKŞE
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|5.
|YENİBOĞAZİÇİ
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|6.
|ÇANAKKALE
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|3
|7.
|YALOVA
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|2
|3
|8.
|AKOVA
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|9.
|DÜZKAYA
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|10.
|GÖÇMENKÖY
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|11.
|BOSTANCI BAĞCIL
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|12.
|DOĞANCI
|2
|1
|0
|1
|4
|7
|-3
|3
|13.
|MESARYA
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|14.
|HAMİTKÖY
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|15.
|DEĞİRMENLİK
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
|16.
|MARAŞ
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|-7
|0
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