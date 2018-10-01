  • BIST 100.212
  • Altın 227,489
  • Dolar 5,9480
  • Euro 6,8973
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKALAÜ’nün oryantasyon günleri yoğun ilgi gördü

K-Pet Liglerinde 2. Haftanın Sonuçları

» »
2. Haftanın maçları tamamlandı.
K-Pet Liglerinde 2. Haftanın Sonuçları

K-Pet Süper Lig

Mağusa Türk Gücü – Çetinkaya           1 – 1

Girne Halk Evi – Gençler Birliği           5 – 0

Gençlik Gücü – Esentepe                     4 – 0

Baf Ülkü Yurdu – Türk Ocağı               4 – 2

Yenicami – Gönyeli                                 3 – 1

Cihangir – Merit Alsancak Yeşilova    1 – 4

Lefke – Küçük Kaymaklı                       4 – 1

Bugün  – 19,00

Doğan Türk Birliği  – Binatlı               Turgay Misk

 

K-Pet 1.Lig

Yalova  – Hamitköy                             3 – 0

Göçmenköy  – Yeniboğaziçi              0 – 1

Dumlupınar – Değirmenlik              4 – 0

Doğancı  – Çanakkale                        1 – 5

Mesarya – Bostancı Bağcıl                2 – 3

Ozanköy  – Mormenekşe                  3 – 3

Akova – Düzkaya                              1 – 2

Karşıyaka – Maraş                           5 – 1

 

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu

  OGBMAYAVP
1.YENİCAMİ22004136
2.MAĞUSA TÜRK GÜCÜ21106154
3.GENÇLİK GÜCÜ21105144
4.LEFKE21105234
5.ÇETİNKAYA21102114
6.GİRNE HALK EVİ21016243
7.BAF ÜLKÜ YURDU21014313
8.TÜRK OCAĞI21014403
9.GÖNYELİ210134-13
10.MERİT A  YEŞİLOVA210146-23
11.CİHANGİR201136-31
12.KÜÇÜK KAYMAKLI201136-31
13.ESENTEPE201115-41
14.L. GENÇLER BİRLİĞİ201116-51
15.BİNATLI100101-10
16.DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ100102-20

 

 

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

  OGBMAYAVP
1.YONPAŞ DUMLUPINAR22007076
2.KARŞIYAKA21107344
3.OZANKÖY21106334
4.MORMENEKŞE21104314
5.YENİBOĞAZİÇİ21101014
6.ÇANAKKALE21015323
7.YALOVA21013123
8.AKOVA21013213
9.DÜZKAYA21014403
10.GÖÇMENKÖY21013303
11.BOSTANCI BAĞCIL210135-23
12.DOĞANCI210147-33
13.MESARYA201123-11
14.HAMİTKÖY201125-31
15.DEĞİRMENLİK200227-50
16.MARAŞ200218-70
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Türkiye'ye Avrupa yine hayal oldu27 Eylül 2018 Perşembe 16:30
  • "Hasan Ali'yi Marcelo'ya çeviren adam"26 Eylül 2018 Çarşamba 20:42
  • Juventus Bitcoin’e rakip oluyor25 Eylül 2018 Salı 14:59
  • Dev derbide kazanan yok25 Eylül 2018 Salı 08:47
  • Futbolda yılın en iyileri seçildi: Erkeklerde Modric, kadınlarda Marta25 Eylül 2018 Salı 08:36
  • Terim yine bildiğiniz gibi: Taraftara küfretti24 Eylül 2018 Pazartesi 13:23
  • Fenerbahçe için Mesut Özil iddiası24 Eylül 2018 Pazartesi 09:42
  • 'Kadın değiliz' dediği için eleştirilen Emre Can özür diledi21 Eylül 2018 Cuma 16:25
  • Larnaka Gençler Birliği lige hazır21 Eylül 2018 Cuma 15:14
  • Fenerbahçe, Zagreb'de ağır yaralı: 4-121 Eylül 2018 Cuma 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti