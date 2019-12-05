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“Kadına şiddeti önleme merkezi müdürü, 11 kadını tacizden açığa alındı”

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“Kadına şiddeti önleme merkezi müdürü, 11 kadını tacizden açığa alındı”
“Kadına şiddeti önleme merkezi müdürü, 11 kadını tacizden açığa alındı”

Bursa’da bulunan Kadına Şiddeti Önleme Merkezi müdürü, çalışan 11 kadını taciz iddiası ile açığa alındı.

Bursa’da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi’nde (ŞÖNİM) çalışan 11 kadın, kurum müdürü Tayfun Erol hakkında, kendilerini sistematik olarak taciz ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayetler üzerine ŞÖNİM müdürü açığa alındı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili müfettiş atadı.

BursaMuhalif.com’da yer alan habere göre kadınlar, aylar süren tacizin ardından yaşadıklarını birbirlerine anlatınca olayın boyutu açığa çıktı ve suç duyurusunda bulunmaya karar verdiler.

İfadelerde, kadınların güvenliği için başvurduğu kurumun müdürünün çalışanlara uzun süredir sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu beyan edildi.

11 kadın çalışanın savcılığa verdiği ifadelerle olayın açığa çıkması sonucunda ŞÖNİM müdürü açığa alındı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili müfettiş atadı.

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