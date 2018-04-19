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Kadınlar Euroleague'de Final Four Heyecanı Başlıyor…Sopron-Yakın Doğu Üniversitesi

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FIBA Kadınlar Euroleague'de 2017-2018 sezonunun şampiyonu, 20-22 Nisan tarihlerinde Macaristan’nın Sopron kentinde düzenlenecek olan  Final Four maçlarıyla belli olacak.
Kadınlar Euroleague'de Final Four Heyecanı Başlıyor…Sopron-Yakın Doğu Üniversitesi

Sopron Novamatic Arena’da gerçekleştirilecek organizasyonda, Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı ilk maçında Sopron Basket ile karşılaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, iki takımın finale kalma mücadelesi vereceği müsabaka, 20 Nisan 2018 Cuma günü, KKTC saati ile 21.00’da oynanacak.

Maçlar FIBA ve BRT’den Canlı Yayınlanacak

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği FIBA Kadınlar Euroleague Final Four organizasyonu boyunca maçlar, BRT 1 HD ve www.fiba.com/youtube kanalından naklen yayınlanacak.

Dört Takım Kupanın Peşinde…

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi’nde bu sene Yakın Doğu Üniversitesi, Dynamo Kursk, UMMC Ekaterinburg ve Sopron Basket Euroleague şampiyonluğuna ulaşmak için Final Four'da mücadele edecek.

Tek maç eliminasyon sistemine göre yapılacak müsabakalar sonunda kazanan ekipler, 22 Nisan pazar günü şampiyonluk maçına çıkacak. Yenilenler ise üçüncülük mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yakın Doğu Üniversitesi bu maçı kazanması durumunda ilk kez katıldığı Euroleague'de adını finale yazdıracak ve UMMC Ekaterinburg ile Dynamo Kursk maçının kazananıyla kupa için mücadele edecek. Yakın Doğu Üniversitesi mağlup olması durumunda ise 22 Nisan’da üçüncülük  maçına çıkacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı dün Viyana'ya uçtu ve ardından Final Four'un düzenleneceği Macaristan'ın Sopron kentine 45 dakikalık bir otobüs yolculuğunun ardından ulaştı.Takım akşam saatlerinde maçın oynanacağı salonda ilk idmanını gerçekleştirdi.

Zafer Kalaycıoğlu: “Nefesler Tutuldu”

Sporun Basket maçını değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, hazır olduklarını ve maç saatini beklediklerini söyledi.

“Nefesler Tutuldu” diyen Başantrenör Kalaycıoğlu, “FIBA Avrupa Ligi dörtlü finalde şampiyon olmak istiyoruz” dedi. En iyi şeklide hazırlandıklarını ifade eden Kalaycıoğlu, “Hedefimiz başarılı olarak ilk kez katıldığımız Euroleague de güzel bir sonuç elde etmek. Emin adımlarla  ilerlediklemek istiyoruz. İyi oyunculara sahip takımlar kupa mücadelesi verecek. İlk maçımızda amacımız rakibimimizin iyi oyuncularını durdurabilmek ve hücumda etkili olabilmek. Zor maç olacağının bilincindeyiz, ona göre hazırlandık. En önemli noktamız savunmamızı güçlü tutabilmek olacak. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık artık iş sahada uygulamaya geldi. Oyuncularımın gereken performansı sahada göstereceğine inanıyorum. Bütün takımlara hayırlısı olsun” değerlendirmesinde bulundu.

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