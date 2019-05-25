Gazimağusa’da bulunan ülkemizin ilk ve tek kadınlar kahvehanesi Minal’de bugün Larnakalılar Günü etkinliği düzenlendi.
İşletme sahibi Keziban Çeltek, etkinliğe Larnaka kökenli kadınlar, kızları hatta torunlarının da katıldığını dile getirerek, önemli olanın sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmek olduğunu kaydetti.
Etkinliğe katılan kadınlar uzun zaman görmedikleri dostlarıyla bir araya gelme fırsatı yakaladı. (BRT)
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