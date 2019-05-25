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Kadınlar kahvehanesi Minal’de bugün ”Larnakalılar Günü” etkinliği düzenlendi

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Gazimağusa’da bulunan ülkemizin ilk ve tek kadınlar kahvehanesi Minal’de bugün Larnakalılar  Günü etkinliği düzenlendi.
Kadınlar kahvehanesi Minal’de bugün ”Larnakalılar Günü” etkinliği düzenlendi

Gazimağusa’da bulunan ülkemizin ilk ve tek kadınlar kahvehanesi Minal’de bugün Larnakalılar  Günü etkinliği düzenlendi.

İşletme sahibi Keziban Çeltek,  etkinliğe Larnaka kökenli kadınlar, kızları hatta torunlarının da katıldığını dile getirerek, önemli olanın  sohbet eşliğinde güzel bir gün geçirmek olduğunu kaydetti.

Etkinliğe katılan kadınlar uzun zaman görmedikleri dostlarıyla bir araya gelme fırsatı yakaladı. (BRT)

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