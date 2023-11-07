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Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu orduda üst düzey göreve atadı

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Çeçenistan'ın Moskova destekli Devlet Başkanı Ramazan Kadirov'un 15 yaşındaki oğlu, babasının korumasında üst düzey bir göreve atandı.
Kadirov, 15 yaşındaki oğlunu orduda üst düzey göreve atadı

Geçtiğimiz haftalarda mahkeme salonunda çekilen görüntülerde, duruşma öncesi bir mahkumu dövdüğü görülen Adem Kadirov'un, üst düzey Çeçen yetkililerce 'cesaretinden ötürü övgüye layık görüldüğü' bildirildi. 

Kuran-ı Kerim'i yaktığı iddiasıyla eylül ayında Ukrayna asıllı bir şahıs gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmadan önce Adem Kadirov tarafından feci şekilde dövülmüştü. 

 

Ülkeyi demir yumrukla yöneten Kadirov, oğlunun mahkumu darp görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Adem'in tavrından dolayı gururlandığını, inanç hassasiyeti ve dini ideallerinden ötürü de oğlu ile abartısız gurur duyduğunu" dile getirmişti. 

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