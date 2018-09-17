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Kağıt krizi bir asırlık gazetenin sonunu getirdi; artık basılmayacak

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Son dönemlerde basım adedi 2 binlere kadar düşürülmüştü
Kağıt krizi bir asırlık gazetenin sonunu getirdi; artık basılmayacak

Doların rekor kırmasının ardından yaşanan kağıt krizi T.C Resmi Gazete'yi de vurdu. Son aylarda basım adedi 2 bine kadar düşürülen 98 yıllık gazete, kağıt fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle yayın hayatına dijital olarak devam edecek.

Tam 98 yıldır basılan Resmi Gazete, kağıda veda etti. Resmi Gazete'nin basıldığı T.C Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi geçen ay yayınlanan KHK ile kapatılmış ve kurum bünyesinde çalışan personeller diğer kamu kurumlarına gönderilmişti.

Yüzyıllık serüven sona erdi

Sözcü Gazetesi'nden Veli Toprak'ın haberine göre, 7 Ekim 1920'de kurulan ve ilk sayısını da 7 Şubat 1921 yılında çıkaran Resmi Gazete, yüzyıllık serüvenin ardından kağıt bölümünü kapattı. 14 Eylül 2018 Cuma günü 130 personele son iş günü tebliği yapıldı. Bazıları işçi statüsünde olan personel, bu hafta yeni kurumlarına dağıtıldı.

Resmi Gazete'nin basıldığı Başbakanlık Basımevi'nde çok önemli matbaa üniteleri yer alıyor. Sözcü'ye açıklamalarda bulunan bir basımevi çalışanı, "Dünyada sadece üç ülkede (Türkiye-Fransa ve Suudi Arabistan) bulunan tek renk baskı yapan ve saatte 60 bin baskı kapasitesi olan web ofset makinemiz var. Bir üniversiteye alması için teklif iletildi fakat ilgilenmediler. Hurdaya gitmesine üzülüyorum" dedi.

Son dönemde basım adede düşürülmüştü

Son dönemde kağıt baskısı düşen Resmi Gazete'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan tarafından çıkartılan kararname, yönetmelik, yasa ve genelge gibi kararlar yayınlanıyordu. Gazete, 8 bin civarında basılıyordu son aylarda ise bu rakam 2 binlere kadar düştü.

Siber saldırı endişesi

Resmi Gazete artık sadece dijital olarak hazırlanacak. Bu durum bazı sorunların yaşanabileceği endişesine neden oldu. Siber saldırı veya arşive ulaşmada sıkıntı yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor.

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