Kamboçyalı diktatörler ve akrabaları “Kıbrıs pasaportu” sahibi

Politis ve diğer gazeteler, “Reuters” haber ajansının, Kamboçya başbakanı ve hükümetinin ileri gelenleri ile ailelerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportuna sahip olduklarına ilişkin bir haber yayımladığını yazdılar.

Gazete, “Kamboçya’da Da Kıbrıslılar Var – Asya Ülkesinin Elit Kesimi Kıbrıs’ı ve Pasaportlarını Keşfetti” başlıkları altında verdiği haberinde, Reuters haber ajansının hazırladığı haberde, anti demokratik bir rejim olarak nitelendirilen Kamboçya’nın başbakanı Hun Sen’in ailesinin de dahil olduğu elit kesimin “Kıbrıs” pasaportlarını alarak AB vatandaşı olduklarını duyurduğunu yazdı.



Kamboçya halkının günlük ortalama 3 dolar gibi bir gelirle yaşamaya çalışırken Başbakan ve yakınlarının lüks hayat içerisinde yaşadıkları belirtilen haberde, Başbakan Hun Sen’in yeğeni ve ülkenin polis müdürü olan eşinin, ekonomi bakanının ile eşinin ve iktidara yakın ekonomik faktörlerin “Kıbrıs” pasaportunu alarak vatandaşlık elde ettikleri vurgulandı.



Bu pasaportların Kamboçya’daki ileri gelenlere 2016 yılından önce verildiğinin Rum hükümet kaynaklarınca da doğrulandığını vurgulayan gazete, 2013-2018 yılları arasında verilen pasaport sayısının ise 3 bin 200 olduğunun altını çizdi.