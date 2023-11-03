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Kanada ve Güney Kore, nükleer denemeleri yasaklayan anlaşmadan çekilen Rusya'ya tepki gösterdi

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Kanada ve Güney Kore, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın (CTBT) onayını iptal etmesinden dolayı "derin hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi.
Kanada ve Güney Kore, nükleer denemeleri yasaklayan anlaşmadan çekilen Rusya'ya tepki gösterdi

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu kararından dönmesi için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, Rusya'nın nükleer silah denemelerine karşı küresel çerçeve oluşturulmasında etkili olan bu anlaşmadan çekilmesi nedeniyle "derin hayal kırıklığı" duyulduğu ifade edildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Rusya'yı, nükleer denemelerin her türünü yasaklayan CTBT'ye ilişkin kararını yeniden düşünmeye çağırdı.

Açıklamada, Rusya'nın, uluslararası toplumun neredeyse tamamının desteklediği, nükleer silahların yayılması ve silahlanma yarışının önlenmesinde önemli rol oynayan bu anlaşmadan geri çekilmesinden "derin hayal kırıklığı" ve "üzüntü" duyulduğu bildirildi.

ABD'de de Rusya'nın CTBT'nin onayını iptal etmesinden dolayı "derin endişe" duyduğunu duyurmuş, bu kararı "yanlış yönde atılan ciddi bir adım" olarak nitelendirmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin CTBT onayını iptal etmesine tepki göstermişti.

Putin tarafından imzalanan karara göre, Rusya, CTBT'ye verdiği onayı geri çekmişti.

Nükleer silah denemelerini durdurmaya yönelik CTBT, Rusya tarafından 1996'da New York'ta imzalanmıştı.

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