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Kanada’da 6 ayda 744 kişi otanazi ile hayatına son verdi

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Kanada’da 6 ayda 744 kişi otanazi ile hayatına son verdi
Kanada’da, ötanazinin yasal hale gelmesinin ardından son 6 ayda 744 kişi bu yolla yaşamına son verdi.

Ülkedeki eyaletlerin sağlık bakanlıklarından derlenen verilere göre, ötanazi yasasının yürürlüğe girdiği 17 Haziran 2016 tarihinden 16 Aralık’a kadarki 6 aylık sürede 744 kişi doktor kontrolünde hayatına son verdi.

Ülkede son 6 ayda en fazla ötanazi işlemi 180 vaka ile Ontario eyaletinde gerçekleşti. Ötanazi yaptıran 744 kişinin yaklaşık üçte biri Ontario eyaletinde yaşamına son verirken, bu rakam haftada 13 ötanazi işlemine denk geldi. Ontario eyaletini 154 ötanazi vakası ile British Columbia eyaleti izledi. Toplam 63 ötanazi kaydı alınan Alberta eyaletinde ise bu kişilerden 19’unun son bir ayda hayatlarına son verdikleri belirlendi.

Kanada’da ötanazi ile hayatlarına son verenlerin çoğunun kanser veya nörolojik hastalıklardan muzdarip kişiler olduğu belirtildi.

BAZI KİLİSELER CENAZE HİZMETİ VERMİYOR

Hastanın ya da yasal varislerinin iradeleri ile doktor kontrolünde karar verilerek uygulanan ötanazi, dini ve etik kurallar nedeniyle birçok ülkede tartışmalara neden oluyor. Kanada’daki bazı kiliseler, ötanazi ile hayatlarına son veren kişilere bu yüzden dini cenaze hizmeti vermiyor.

Başbakan Justin Trudeau hükümetinin, parlamentodaki tartışmalı oturumların ardından haziran ayında yasalaştırdığı Bill C-14 sayılı kanun, ülkede ötanaziyi serbest hale getirmişti. Yasa öncesi bazı Kanadalıların, ötanazi ile hayatlarına son vermek için uygulamanın yasal olduğu ülkelere gittikleri biliniyordu.

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