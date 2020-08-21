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Kanal T yetkilileri DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti

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Kanal T yetkilileri DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti
Kanal T yetkilileri DAÜ rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) önde gelen TV kanallarından Kanal T’nin yetkilileri tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a ziyaret gerçekleşti.

 

Kanal T Halkla İlişkiler ve Reklam Müdürü Pınar Gözek ve Haber Programcısı Eftal Keser’in 18 Ağustos 2020 Salı günü, saat 16:00’da gerçekleştirdiği ziyarette, Gözek ve Keser Rektör Prof. Dr. Hocanın’ı yeni görevinden ötürü kutlayarak, başarı dileklerinde bulundular. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hocanın da ziyaretlerinden dolayı Gözek ve Keser’e teşekkürlerini sunarak, KKTC medyasının önemine değindi. Görüşmede DAÜ Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu da yer aldı.

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