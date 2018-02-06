  • BIST 114.534
  • Altın 163,610
  • Dolar 3,7886
  • Euro 4,6955
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sergi açıldı

»
Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sergi açıldı
Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına sergi açıldı

Ressam Mine Egemen ve ressam Musa Kocatepe’nin Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına düzenlediği “Resim –Ebru-Quiling Sergisi” dün akşam İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açıldı. 

Sergi cuma güne kadar gezilebilecek. 

Açılışa katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, ülkede kanser hastalığının arttığını, konuya dikkatle yaklaşıp korunma konusunda halkı bilinçlendirmek gerektiğini belirtti. 

Açılışta, Özyiğit’in yanı sıra ressamlar Mine Egemen ve Musa Kocatepe, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de birer konuşma yaptı. 

ÖZYİĞİT

Kanserle savaşanlara yardım etmek gerektiğini söyleyen Özyiğit, bu konuda ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

“O Ses Türkiye” yarışmasına katılarak başarılı olan Lütfiye Özipek’i kutlayan Özyiğit, 
Kıbrıs Türk toplumunun birçok değerli cevheri barındırdığını, ilgi ve destek verilirse yeteneklerin açığa çıkabileceğini dile getirdi. Özyiğit, devletin görevinin bu olduğunu, bu görevi zevkle yapacaklarını ifade etti. 

Özyiğit, eğitim sistemini ilgi alanlarını ve yetenekleri açığa çıkarıp geliştirecek şekle dönüştürmek için çalışacaklarını da belirtti. 

KOCAİSMAİL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, “4 Şubat Dünya Kanser Günü”nün kutlandığı bu haftada çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyleyerek, tüm hastalara acil şifalar diledi. 

Kocaismail, her gün iki yeni hastanın derneğe başvurduğunu söyleyerek, onlara umut verebilmek adına durmaksızın çalıştıklarını belirtti. 

Sergiden elde edilecek gelirin kanser hastalarına bağışlanacağını kaydeden Kocaismail, sergiye katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 

EGEMEN 

Ressam Mine Egemen de, Musa Kocatepe ile kanser hastalarına yardım etmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. 

Sergiden elde edilecek gelirin bağışlanacağını söyleyen Egemen, katılan herkese teşekkür etti. 

KOCATEPE 

Ressam Musa Kocatepe ise kanser hastalarına için bir şeyler yapabilmek adına bir araya geldiklerini belirtti. 

“Erdemli insan olmak paylaşmakla olur” diyen Kocatepe, amaçlarının paylaşmanın erdemini göstermek olduğunu söyledi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Merhaba Hoşçakal” 7 Şubat’ta Lefkoşa’da son kez sahnelenecek01 Şubat 2018 Perşembe 16:45
  • Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan “İki Kişilik Hırgür”01 Şubat 2018 Perşembe 16:44
  • 15 Kasım Ödülleri sahiplerini buldu01 Şubat 2018 Perşembe 11:57
  • Adem Kavaz’ın “Plane” adlı fotoğrafı başarı ödülüne layık görüldü01 Şubat 2018 Perşembe 11:53
  • Sanatçı Zülal Karlıova’nın kişisel resim sergisi yarın Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açılıyor31 Ocak 2018 Çarşamba 17:30
  • İstibdat Kumpanyası Lefkoşa’da31 Ocak 2018 Çarşamba 12:44
  • Bedia Balses’in yeni kitabı: “Kesik Kanatlı Kuşlar”30 Ocak 2018 Salı 18:01
  • “Faili Meçhul” adlı kitabın ikinci cildi yayımlandı30 Ocak 2018 Salı 12:37
  • Grammy ödül törenine Bruno Mars ve beyaz güller damga vurdu29 Ocak 2018 Pazartesi 11:34
  • Fotoğraf sanatçısı Evirgen Çin’den altın madalyayla döndü26 Ocak 2018 Cuma 16:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti