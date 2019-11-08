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Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

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M.K’nin.(E-21) kullanımında bulunan araçta ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bulunarak emare alındı
Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

Gazimağusa’da dün saat 14.00 sıralarında M.K’nin.(E-21) kullanımında bulunan araçta ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bulunarak emare alındı. 

M.K. tutuklandı

HIRSIZLIK

Gazimağusa’da 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 15 Ağustos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlarma isimli süpermarkete müşteri olarak giden S.B.’nin (E-46) market içerisinden 8 şişe alkollü içkiyi ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edildi. 

Söz konusu şahıs tutuklandı.

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