Kapama Saatine Riayetsizlik ve Yetkili Makamdan İzinsiz Müzik Yayını Yapmak

22.09.2022 tarihinde, Girne bölgesinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; bir işletmenin kapama saatine riayet etmediği ve diğer bir işletmenin ise hem kapama saatine riayet etmediği, hem de yetkili makamdan alınmış geçerli müzik yayın izni olmamasına rağmen, ses yükseltici cihaz kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edilmiştir.

Bahse konu işletme sahipleri hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.