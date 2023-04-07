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Kardeşinin 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismar...

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Lefkoşa’da meydana gelen cinsel taciz olayı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı A.B mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Kardeşinin 13 yaşındaki çocuğuna cinsel istismar...

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzade, olguları aktardı.

Polis, zanlı A.B’nin bir yıl önce kız kardeşinin  13 yaşındaki kız çocuğuna cinel saldırıda bulunmakla methdaldar olduğunu belirtti.

Polis, kız çocuğunun olayı bir yıl sonra rehber öğretmenine anlatması sonrası olayın polise yansıdığını anlattı.

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Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker soruşturma maksaltı 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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