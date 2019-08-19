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Karışmadıkları şey kalmadı: Türkiye Diyanet İşleri, çizgi filmlere de el attı

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Diyanet'in aylık Aile Dergisi'nde bazı çizgi filmlerin çocukları 'şiddete yönelttiği' bazılarının da 'dini ve milli duygulara aykırı olduğu' belirtildi. Bu çizgi filmler arasında He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis var.
Karışmadıkları şey kalmadı: Türkiye Diyanet İşleri, çizgi filmlere de el attı

Diyanet'in aylık Aile Dergisi'nde çizgi filmlerin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine yer verildi. Buna göre, saatlerce çizgi film izleyen çocuklarda, riskli davranışlara yönelme, fiziksel gelişimi kısıtlama, yanlış beslenmeye yol açma gibi birtakım sorunların ortaya çıkacağı savunulurken, bazılarının da çocukları 'şiddete yönelttiği' ifade edildi.

 

Çocukları şiddete yönelten çizgi filmler arasında ise He-Man, Voltran, Ninja Kaplumbağalar, Bugs Bunny sıralanırken, efsanevi çizgi film 'Temel Reis' de bu kapsamda değerlendirildi. Bu çizgi filmlerde, "kötüyü yenmek için her yolun mubah olduğu" duygusunun çocukları şiddete yönelttiği belirtildi. 

'DİNİ VE MİLLİ DUYGULARA AYKIRI ÇİZGİ FİLM'

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre yine, bazı çizgi filmlerin de "dini ve milli duygulara aykırı olduğu" belirtildi, ancak burada çizgi film ismi sıralanmadı.

Diyanet Aile Dergisi'nde kaleme alınan o makaledeki ifadeler şu şekilde:

"He-man, Voltran, Bugs Bunny, Ninja Kaplumbağalar, Temel Reis... Çocukluğumuzun çizgi filmlerine dönüp baktığımızda birçok çizgi filmin ekseninde şiddetin durduğunu görmekteyiz. Ana karakterin şiddet eylemi sonrası ödüllendirilen bir konumda olması, çocuğun şiddeti kabul edilebilir görmesine yol açmaktadır."

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