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Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ-BTYO’yu ziyaret etti

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Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ-BTYO’yu ziyaret etti
Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ-BTYO’yu ziyaret etti

Kumyalı’da bulunan Karpaz Meslek Lisesi, Bilgisayar Bölümü öğrencileri genelde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) özelde de  DAÜ Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO) Bilgisayar Programcılığı hakkında bilgi edinmek ve DAÜ’yü daha yakından tanımak amacı ile DAÜ’ye bir ziyaret gerçekleştirdiler.

 

Ziyaret programının başlangıcında DAÜ BTYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa İlkan tarafından öğrencilere hem DAÜ’yü hem de BTYO’yu tanıtıcı bilgiler verildi. Verilen bilgilerle öğrencilerin sorularına da cevaplar verildi. Bilgilendirme sonrasında Karpaz Meslek Lisesi öğrencileri sınıf ve BTYO laboratuvarlarına alınarak uygulamalı ve gerçek ortamda ders takibi ile bazı uygulamalar yaptılar. Bilgisayar Programcılığı Koordinatörü Akile Oday, BTYO öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hasan Oylum ve BTYO Müdür Yardımcısı Cantaş Özerek’in de hazır bulunduğu etkinlik, öğle yemeğinden sonra kütüphane, öğrenci aktivite merkezi ve sosyal tesislerin gezilip bilgi alınması ile son buldu. 35 kişilik Karpaz Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, etkinlik sonrasında DAÜ’den ayrıldı.

 

Prof. Dr. Mustafa İlkan, yükseköğrenim, mesleki eğitim ve üniversite seçimi ile alan seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlara vurgu yaparak öğrencileri bilgilendirdi. Prof. Dr. İlkan, yaptığı bilgilendirmede meslek liseleri mezunlarının mesleki eğitimi geliştirme bağlamında sahip oldukları haklara değinerek meslek lisesi mezunlarının DAÜ-BTYO’da bulunan iki yıllık programlara sınavsız giriş hakkı bulunduğunu ve sınavsız giriş yapan tüm meslek lisesi mezunu öğrencilerin ailevi durumuna bakılmaksızın doğrudan devlet burslu olduklarına vurgu yaptı. Prof. Dr. İlkan ayrıca iki yıllık mezuniyetten sonra daha ileri eğitime devam etme koşulları hakkında da bilgiler verdi.

 

Prof. Dr. İlkan, KKTC’nin tek Devlet Üniversitesi olan DAÜ’nün her fakültesinde uluslararası akreditasyonların var olduğu, DAÜ’nün dünya sıralamalarında bulunduğunu ve paralelinde DAÜ-BTYO’nun tüm programlarının da Avrupa Birliği (AB-Almanya) ASIIN akreditasyonuna sahip olduğu ve verilen eğitimin Avrupa eğitim standartlarında olduğuna da vurgu yaparak uluslararası standartlarda ve kaliteli bir eğitim sunduklarını anlattı.    

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