Karpaz'da araç yangını...

11.10.2022 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Ziyamet’te, İnönü Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir ikametgahın avlusu içerisinde, park halinde bulunan Görsel MONARGALI’ya ait salon aracın, muhtemelen aşırı ısınmış egzoz borusunun kuru otlara temas edip tutuşturması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.
Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın motoru, elektrik aksamları, ön tamponu, farları ve kaputu yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.
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