Karpaz’da Gençlik Çaresiz!

Karpaz bölgesinde genç olmak, bin bir türlü sorunları da beraberinde getiriyor.

Bunların başında işsizlik, eğitimden yoksun bir hayat ve sosyal aktivite alanlarının kısıtlı olması geliyor.

Bölgenin iş merkezlerine uzak olması, kırsal kalkınma ve turizm kalkınma vaatlerinin yerini bulmaması, dışa açılan tek kapımız olan futbol aktivite alanlarını yeterli alt yapıya sahip olmaması, her sene aylarca süren öğretmen eksikliği, gençlerimizi ne yazık ki köyünden uzaklaştırmakta ve istemediğimiz göç dalgasını beraberinde getirmektedir.

Yıllardır yazıp dile getiriyoruz; Dipkarpaz köyü taşından toprağına etüt edilerek kalkınma modellerini belirleyip, bilinçli bir şekilde yol almalıdır. Bunların başında da Eko-Agro turizm ve tarımsal faaliyetler gelmektedir.

Bu gerçekten kaçamayız arkadaş!

Ya üretip var olacağız, ya da kahve köşelerinde oturup siyasi kararlara bağlı kalıp aç kalacağız.

Kimse kusura bakmasın ama sitemimiz; genelde bölgemize, özelde köyümüze olan sevdamızdandır. Korkumuz gerekli çalışmaların yapılmaması sonucu, her mir metre karenin peşkeş çekilerek büyük sermayelere yer açılması ve rant sağlanmasıdır.

Sana zor gelmeyecek arkadaş bir futbol sahasına ışıklandırma, telleme yapmak. Zor gelmeyecek Karpaz bölgesini öncelikli yatırım bölgesi ilan edip, bunu somut olarak gerçekten hayata geçirmek. Zor gelmeyecek, bilirkişileri buralara yollamak ve halkın bilinçli tarım ve turizm faaliyetleri yapmasını sağlamak. İmkansız gelmeyecek, eğitime her okul gibi sorunsuz başlatmak çocuklarımızı. ZOR GELMEYECEK ARKADAŞ SİZDE BİZİM GİBİSİNİZ DEMEK!

Evet, sitem ederim. Çünkü ben KARPAZ sevdalısıyım. Bölgemi de, köyümü de, halkımı da seviyorum. KARPAZ Sevdamdır Benim…

Gençlerimizin kahve köşelerinde işsiz, çaresiz, eğitimsiz, bilinçsiz, devletin tüm imkanlarından uzak kalmasını kabul edemiyorum, etmeyeceğim.

Kabul etmedikçe de kavgamız sürecek. Bu kavgayı, bizi tanıyanlar iyi bilir ki sadece ve sadece toplumsal çıkarlarımız içindir.

Hükümette olan siyasi partiler kim olursa olsun, taleplerimiz de isteklerimizde tamamen toplumsal çıkarlarımız doğrultusunda olacaktır.

Siyasi partilerde bilecek ki, bilinçli ve ne istediğini bilen bir toplum vardır burada.

Onlarda vazgeçsinler artık bireysel menfaat sağlamaktan. Bunun ne bize, ne de bizden sonra geleceklere faydası olmadı olmayacakta.

Güzel ve yaşanılabilir bir Karpaz’ın, hepimize faydası olacaktır.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.