Karpaz’da Heyecan Var!

Uzun zamandır kaleme alamadım bölgemin yaşadığı önemli sıkıntıları.

Bu yazımda alışkınların dışında, özellikle son günlerde bölge halkı olarak yaşadığımız sevinçleri kaleme almak istedim.

Başta eğitim ve sağlık olmak üzere, bölge halkı için oldukça fazla rahatsızlık yaratan sorunları yıllardır kaleme alıyorum. Bunları anlatmaktan da hiçbir zaman gocunmadım.

Öncellikle eğitim için şunu söylemek isterim; değişim hissediliyor.

Yıllardır öğretmen, yönetici ve okulun idaresi konusunda oldukça fazla sorunlar olduğunu dile getirdik.

Geçmişe fazla takılmadan, özellikle köy ortaokulunda öğretmen, müdür, müdür muavini eksikliklerinin giderilmesi oldukça sevindirici. Yıllardır yoksun olduğumuz idarecilik ve eğitime geriden gelme konusunda atılan bu önemli adımdan dolayı katkı koyan herkese teşekkür ederiz.

Bunun yanında sağlık konusunda özellikle Dipkarpazsağlık ocağımızda yaşanan sıkıntıları dile getirdik yıllardır.

Son 3 haftadır, kadın doğum ve çocuk doktoru haftanın 1 günü köy halkına hizmet veriyor. Daha da önemli bir konu olan kan alma ünitesi köye taşınıyor.

Yok artık öyle Dipkarpaz’da kan alma ve Devlet hastanesine yollayıp sonuç beklemek. Hemen alacaksın sonuçlarını.

İşte bize bunlarla gelin arkadaş. Biz halk olarak bunlara muhtacız. Her ne kadar basit görünse de, bizim için hayati konular.

Bu konuda da mevcut hükümetin, katkı koyan tüm birimlerine teşekkürü borç biliriz.

Bir diğer konu; Dipkarpaz’da yılan hikayesine dönen Girne Amerikan Üniversitesi ‘’Karpaz Yaşam Kampüsü.’’

Yıllardır inşaat bitmedi ve ciddi bir yatırım ile halen daha yapımı bekleniyor.

Daha önce dile getirdim ve tekrardan söylemek isterim ki; Karpaz bölgesine yapılan gelmiş geçmiş en cesaretli, en ciddi, en büyük, en kapsamlı, en anlamlı proje. Bunun tek eseri ise sağlam karakteri ile Serhat Akpınar’dır. Buraya kadar gelmesi de onun dik duruşudur.

Evet, proje tamamlanmadı ve bize oldukça fazla zaman kaybettirdi. Bugün biterse ve bölgeye özgü bölümlerle hayat bulursa, tüm köyün işsizlik sorunu ve eğitim ile ilgili problemlerinin son bulacağı kanaatindeyim.

Belki de açılacak olan bir ziraat fakültesi veya turizm bölümü ile halkın bu alanlarda bilinçli kazanç elde etmesi sağlanacaktır. Bunlar kaçınılmaz gerçektir.

Girne Amerikan Üniversitesi bu yola çıktı ve ne yazık ki yalnız bırakıldı.

Her ne olursa olsun, bu proje bitmeli çünkü bizim hayati öneme sahip.

Son günlerde okulla ilgili hareketlenmeler olduğunu, yetkililerin Sayın Başbakan Tufan Erhürman’ın girişimleri ile harekete geçtiğini duyduk.

Beklediğimiz atılımlardan biri de buydu.

Umarım kararlı bir duruşla bu sorunda ortadan kalkacaktır.

Güneşin Doğduğu Yerden Herkese Selam Olsun.