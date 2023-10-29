Karşıyaka-Lapta yolunda korkutan kaza... 1 yaralı

Karşıyaka-Lapta yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Olay yerinden ilk edinilen bilgiye göre, takla atan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi.
KIB-TEK ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor...
Karşıyaka-Lapta yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Olay yerinden ilk edinilen bilgiye göre, takla atan araç aydınlatma direğine çarparak durabildi.
KIB-TEK ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor...
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