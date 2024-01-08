Katliamın yabancı elleri: İsrail'in paralı askerleri kimler?

İsrail'in Gazze'de devam eden katliamlarını, yabancı ülkelerden gelen paralı askerlerle de yaptığı belirtiliyor. Basında çıkan haberlere göre, bu askerlerin geldiği birçok Batı ülkesinin yanında Afrika da bulunuyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlar, uluslararası alanda ciddi endişelere neden oluyor.

Fransız ve İspanyol medyasında çıkan haberler, İsrail'in savaşta binlerce paralı asker kullandığı iddialarını gündeme getirdi. Kassam Tugayları'nın benzer açıklamalarda bulunması ve Güney Afrika'nın konuyla ilgili adımlar atması, uluslararası arenada 'paralı asker' gerginliğini artıyor.

Fransa'da büyük tartışmalara yol açan iddia üzerine Fransız çifte vatandaşlarının yargılanması talepleri Fransız Meclisi'nde dile getirildi. Güney Afrika ise İsrail'de savaşan vatandaşlarını yargılamakla tehdit ederek cesur bir adım attı.

İspanya basınında da İsrail ordusunda bir İspanyol paralı askerinin görev yaptığına ilişkin haberler geniş yankı buldu. Gelin birlikte bu iddiaların detaylarına bakalım...

Peki söz konusu paralı askerler hangi ülkelerden geliyor?

İsrail'in 1948'den bu yana savaşlarda ABD, Fransa, İspanya ve Ukrayna dahil olmak üzere çeşitli ülkelerden paralı askerler kullandığı biliniyor.

Gazze'deki çatışmalarda ağır kayıplar yaşayan İsrail'in yine paralı askerlerin yardımına başvurduğu belirtiliyor. Bu paralı askerlerin özellikle sivil kayıpların arttığı olaylarda etkin bir rol oynadığı da iddialar arasında.

İsrail ordusu, çifte vatandaşlığa sahip 21 bin 891 askerin Gazze'deki operasyonlara katıldığını duyurdu. Bu askerlerin paralı asker olup olmadığına dair ise net bir bilgi paylaşılmadı.

Paralı askerlere ilişkin ilk dikkat çeken açıklama Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeida'dan geldi.

Direniş güçleri tarafından öldürülen İsrail askerlerinin sayısının, İsrail ordusunun duyurduğundan çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Bu çelişkiden yola çıkarak İsrail'in Gazze'de paralı asker kullanıyor olabileceğini öne sürdü.

Fransa’dan 'paralı asker' tepkisi

Geçen süre zarfında konu, Kassam Tugayları'nın şüphelerinin ötesine geçti.

Fransız radyo Europe1, Gazze çatışması için İsrail ordusuna kaydolan 4 bin 185 Fransa-İsrail çifte vatandaşı olduğunu duyurdu. Bu açıklama tartışmalara yol açtı.

Fransız parlamentosunda, İsrail ordusunun yanında savaşan çifte Fransız vatandaşlarının yargılanması gerektiği yönünde sesler yükseldi.

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili Thomas Portes, savaş suçlarına karışan çifte vatandaş paralı askerlerin yargılanması ve kınanması çağrısında bulundu. Portes, Adalet Bakanı'na sanıkların Fransız topraklarında yargılanmasını sağlamasını iletti.

Fransa Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) de Fransız askerlerinin İsrail ordusundaki varlığını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika vatandaşlarını uyardı

İsrail ordusunda yer alan paralı askerlerin bir kısmının da Güney Afrika'dan olduğu ifade ediliyor. Gazze'de İsrail ordusuyla birlikte savaşan vatandaşlarına karşı yasal işlem tehdidinde bulunan Güney Afrika yönetimi, Hamas'a karşı mücadelesinde Tel Aviv'i destekleyecek paralı askerlerin varlığını da doğrulamış oldu.

Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusuna katılmayı düşünen veya katılmış kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını ve çifte vatandaşlar için vatandaşlık iptalinin söz konusu olduğunu açıkladı.

Gazze'deki savaş suçları nedeniyle İsrail'e karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne dava açan beş ülkeden biri olan Güney Afrika, Gazze'deki olayları da "soykırım" olarak tanımlıyor.

Dışişleri Bakanlığı, 18 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Güney Afrika vatandaşlarının ve daimi oturma iznine sahip kişilerin İsrail ordusuna katılmayı düşündüğü yönündeki raporlar karşısında derin endişe duyduğunu da ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, böyle bir hareketin uluslararası hukuku ihlal edeceğini, daha fazla suçun önünü açacağını ve bu kişilerin yargılanmasına yol açabileceğini belirterek vatandaşlarını bu tür adımlardan uzak durmaları konusunda uyardı.

İspanyol paralı askerden ücret açıklaması

İspanya'nın El Mundo gazetesinin İsrail ordusundaki bir İspanyol paralı askerle yaptığı röportaj ise iddaların başka bir yüzünü ortaya koydu. Röportajda, İsrail'in haftalık 3 bin 900 avro karşılığında küçük bir paralı askerler ordusu çalıştırdığı belirtiliyor.

Ukrayna'dan da paralı askerlerin geldiği iddiası var

El Cezire'de yer alan bir haberde, 7 Ukraynalı paralı askerin Gazze şehrinin doğusundaki Şecaiya mahallesinde İsrail güçlerinin saflarında savaşırken öldürüldüğü bildirildi.

Sosyal medyada yayılan bir video klipte de ağır silahlı askerlerin bir duvarın arkasına saklandığı ve Ukraynaca konuştuğu öne sürüldü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaları reddetti. Bakanlık sözcüsünün açıklaması, Gazze Şeridi'ne veya dünyanın herhangi bir bölgesine asker göndermedikleri yönünde oldu.