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Kazakistan'da kırmızı terör tehdidi seviyesi iptal edildi

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Kazakistan'da Ocak ayı başında yaşanan olayların ardından hayat normale döndü.
Kazakistan'da kırmızı terör tehdidi seviyesi iptal edildi

Kazakistan'da Ocak ayı başında yaşanan olayların ardından hayat normale döndü. Almatı şehri ile Almatı ve Jambıl bölgelerinde "kırmızı terör tehdidi" seviyesi iptal edildi. Olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kazakistan'da Ocak ayı başında yaşanan olayların ardından hayat normale döndü.

Ayaklanmalara katılanların kimlik tespiti için çalışmalar yapılıyor.

Terörle mücadele operasyonları kapsamında ülke genelinde olaylar sırasında 515 adet çalıntı silah bulunduğu duyurulurken, 98 kişi silah hırsızlığından, 61 kişi ise yasa dışı silah bulundurmaktan gözaltına alındı.

"Kırmızı terör tehdidi" seviyesi iptal edildi

İçişleri Bakanlığı olaylar sırasında ülkede bin 395 ticari tesisin yağmalandığını ve hasar gördüğünü açıklarken, Almatı şehri ile Almatı ve Jambıl bölgelerinde "kırmızı" terör tehdidi seviyesi iptal edildi.

Ülkenin gündeminde emniyet güçlerinin yetkilerinin genişletilmesi yer alıyor.

Parlamentoda görüşülen yasa tasarısına göre, emniyet güçlerinin kontrol yetkileri artırılacak. 

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