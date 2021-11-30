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Kazakistan'dan Omicron'a karşı 'ev karantinası' uygulaması

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Kazakistan, COVID-19'un Omicron varyantı tespit edilen ülkelerden gelen yolculara 7 gün ev karantinası kuralı uygulama kararı aldı.
Kazakistan'dan Omicron'a karşı 'ev karantinası' uygulaması

Kazakistan, COVID-19'un Omicron varyantı tespit edilen ülkelerden gelen yolculara 7 gün ev karantinası kuralı uygulama kararı aldı.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yardımcısı Marat Şoranov, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Omicron varyantının ülkeye girişini engellemek amacıyla 3 Aralık'tan itibaren yeni kuralların devrede olacağını duyurdu.

Buna göre, Güney Afrika, Botsvana, Lesoto, Namibya, Zimbabve, Mozambik, Malavi, Madagaskar, Esvatini, Tanzanya ve Hong Kong’dan gelen yabancıların Kazakistan'a girişleri kısıtlanacak. Yolcu trafiğinin yüksek olduğu Mısır ile uçuşlar askıya alınacak.

7 gün ev karantinası

Omicron varyantının tespit edildiği ülkelerden gelen yolcular ise COVID-19'a karşı aşı pasaportları olsa dahi PCR testi ibraz etmek zorunda olacak.

PCR testi sonucu haricinde, söz konusu yolculara 7 gün ev karantinası kuralı da uygulanacak.

Virüse yakalanma oranı 2,8 arttı

Şoranov, ülkede epidemiyolojik durumun kontrol altında olduğunu ve son bir ayda COVID-19'a yakalanma oranının 2,8 kat azaldığını aktardı.

Halihazırda sadece Kuzey Kazakistan eyaletinin "kırmızı kategoride" yer aldığı ülkede son 24 saatte 654 kişide virüs tespit edildi.

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