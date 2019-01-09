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Kedi gözlü çocuk: Gece karanlığında da görüyorum

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde milyonda bir kişide görülen rahatsızlığa sahip 6 yaşındaki Emir Kayra Polat'ın gözlerinin adeta Kedi gözlerine benzemesi herkesin dikkatini çekiyor.
Kedi gözlü çocuk: Gece karanlığında da görüyorum

İki gözde ikişer iris bulunması olarak tanımlanan İris Kolobomu rahatsızlığı bulunan Emir Kayra Polat’ın gözlerini görenler şaşırıyor. Dikkat çeken göz rengi ve gözlerinde 4 ayrı iris bulunan Kayra, geceleri zifiri karanlıkta bile görebiliyor. Herkesin dikkatini çeken Kayra’yı görenler gözlerini kedi gözüne benzetiyorlar.

Cerrah mahallesinde ikamet eden Yakup (29) ve Hilal Polat(25) çiftinin iki çocuğundan biri olan Emir Kayra,  “Geceleri karanlıkta da babamı görebiliyorum. Daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorum” dedi.

İNSANLARIN ÇOK DİKKATİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI

Baba Yakup Polat ise, “Kayra doğduğunda bizde anlayamadık. İki ay geçtikten sonra gözlerindeki irisin ikişer tane olduğunu fark ettik. Doktora götürdük, diğer gözlere göre çok farklı dediler. İnsanların çok dikkatini çekmeye başladı. Kedi gözü gibi diyenler çok oldu. Doktorlar 6 ayda bir kontrole getirmemiz gerektiğini ve ileride küçük bir ameliyat gerebileceğini söylediler” dedi.

Çocuğunun fotoğraflarını çekip sosyal medyada paylaştığını belirten Polat, “Görenler, yorum yapıyor. Ajanslar da bana ulaşıp görüşmeye davet ediyor. Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum” İfadelerini kullandı.kedi-001.jpg

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