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Kedinizin sevgisini kazanmak için bunları yapın

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Bağımsızlıklarına düşkünlükleriyle tanınan kedilerle ilgili yeni bir araştırma, patili dostların sizi sevmesi için uygulanabilecek yöntemleri ortaya koydu.
Kedinizin sevgisini kazanmak için bunları yapın

Fransa'daki Paris Nanterre Üniversitesi'nden araştırmacılar, kedilerin sevgisini kazanmak için izlenebilecek yöntemleri paylaştı. Özellikle ilk tanışmada kedilerin sizi sevmesini sağlamak için bazı yollar olduğu belirtilen araştırmada, işin sırrının doğru beden dili olduğuna dikkat çekildi.

Bilimsel araştırmaya göre kedilerin gözlerine bakıp yavaşça göz kırpmak, elinizi uzatmak, sevgi sesleri çıkarmak ilk görüşte kedinin kalbini çalmanızı sağlayabilir. Ayrıca kediye ismiyle seslenmek de iyi bir yöntem.

Kedilerin tanımadıkları kişilere genelde şüpheyle yaklaştığını vurgulayan bilim insanları, bu nedenle onlara tanıdık gelen hareketler ve seslerle hitap etmenin önemli olduğunu ifade etti. Araştırma için kedilerle dolu bir kafede incelemelerde bulunan uzmanlar, kedilerin güvenini kazanmanın çok da kolay olmadığına dikkat çekti

Öte yandan kedilere umursamaz davranışlar sergileyen kişilerin patili dostlar tarafından hiç sevilmediği belirtildi.

Araştırma ekibinden Charlotte de Mouzon, görsel iletişimin kediler için önemli olduğunu, sonuçların kedilerin insanlara özgü bilişsel yetenekler geliştirdiğini gösterdiğini söyledi.

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