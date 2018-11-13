Kedisini beslemesine izin vermeyen ev sahibini öldürdü

Saratov bölge savcılığından yapılan açıklamaya göre, Engels kentinde yaşayan kadın, temmuz ayında 47 yaşındaki bir kadın arkadaşının evine misafirliğe gitti.
İkili birlikte yemek yedikten sonra, genç kadın ev sahibine hayvanlarını aç bırakıp eziyet ettiğini söyleyerek evdeki kediyi beslemek istedi.
Ancak bu teklifi reddedilen kadın, masadaki mutfak bıçağını alıp ev sahibini 49 yerinden bıçakladı.
Yaralı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, genç kadın 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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