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Kenya'nın Lamu Bölgesinde 30 Gün Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

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Kenya'nın Lamu Bölgesinde 30 Gün Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Kenya'nın Lamu Bölgesinde 30 Gün Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Kenya'nın Lamu bölgesinde 6 kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırılar sonrası 30 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildi.

Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiangi, güvensiz ortamdan ötürü Lamu bölgesinde 30 gün boyunca gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu.

Matiangi, bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiğini açıkladı.

6 kişi öldü

Kenya polisi, hafta sonu bazı yerleşim yerlerine yapılan saldırılar sonucu 4 kişinin evinde yanarak, 1 kişinin açılan ateş, 1 kişinin de bıçaklanarak öldüğünü, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Saldırıların terör örgütü Eş-Şebab tarafından ya da arazi anlaşmazlığı üzerine bir grup tarafından yapıldığı tahmin ediliyor.

Somali sınırına yakın bölgedeki Lamu'da daha önce Eş-Şebab'ın saldırıları görülmüştü.

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