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Kermiya barikatında 500 gr hintkeneviri

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Kermiya barikatında 500 gr hintkeneviri ele geçirildi
Kermiya barikatında 500 gr hintkeneviri

Polisten yapılan açıklamada;

“01.03.2024 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu, GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçen L.O.(E-40)’nun kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 500 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

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