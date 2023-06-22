  • BIST 5.383,50
  • Altın 1506.026
  • Dolar 24.4057
  • Euro 26.8116
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Kervansaray Halk Plajı’nda Yoga Etkinliği Düzenlendi

» »
Tüm Dünya ülkelerinde Global bir şekilde kutlanan 21 Haziran Dünya Yoga Günü, yine aynı gün ve saatlerde, Girne Belediyesi organizasyonluğunda Girne’de de gerçekleşti.
Kervansaray Halk Plajı’nda Yoga Etkinliği Düzenlendi

Tüm Dünya ülkelerinde Global bir şekilde kutlanan 21 Haziran Dünya Yoga Günü, yine aynı gün ve saatlerde, Girne Belediyesi organizasyonluğunda Girne’de de gerçekleşti.

Uluslararası nitelikte ve İngilizce olarak da iki dilde olmak üzere,  Jivamukti Yoga Eğitmeni Naile Soyel önderliğinde, Kervansaray Halk Plajı’nda gerçekleşen etkinliğe yaklaşık olarak 100 kişi katıldı. Saat 18:30 – 19:30 arasında gerçekleşen etkinlik “Dünya bu günde; Yoga’nın şifa dolu ışığını kutluyor” sloganı ile sağlıklı yaşamak, hayata olumlu bakmak ve yaşamla yeniden bağlantı temaları ile düzenlendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Günlük burç yorumları (21 Haziran 2023)21 Haziran 2023 Çarşamba 09:00
  • Dünyası yıkıldı: 25 yıllık evliliğinde kocasının “kadın” olduğunu öğrendi20 Haziran 2023 Salı 23:31
  • Dünya nüfusunun yüzde 3.6’sı doğduğu ülkede yaşamıyor20 Haziran 2023 Salı 22:53
  • BM, okyanuslarda biyoçeşitliliğin korunmasına yönelik anlaşmayı kabul etti20 Haziran 2023 Salı 18:12
  • En çok erkekleri etkiliyor: Yalnızlık kemikler için bile kötü20 Haziran 2023 Salı 12:45
  • Günlük burç yorumları (20 Haziran 2023)20 Haziran 2023 Salı 08:41
  • Ay burcuna göre aşk ve ilişkiler19 Haziran 2023 Pazartesi 21:38
  • Temiz enerji üretmek için güneş enerjisiyle çalışan nanomateryal geliştirildi19 Haziran 2023 Pazartesi 20:56
  • Böceklerin neden ışığa geldikleri belli oldu19 Haziran 2023 Pazartesi 20:24
  • Vitamin ve mineral alımını maksimuma çıkarıyor19 Haziran 2023 Pazartesi 12:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti