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Kıbrıs Barış Yürüyüşü’nün yapılacağı tarih değişti

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Kıbrıs Barış Konseyi’den duyuru
Kıbrıs Barış Yürüyüşü’nün yapılacağı tarih değişti

Kıbrıs Barış Konseyi’den duyuru:

"Kıbrıs Barış Yürüyüşü’nün gerçekleştirileceği tarihin değiştiği ve yürüyüşün 10 Haziran 2018’de yapılacağına dair sizi bilgilendiriyoruz.

Barış Yürüyüşü çağrısı yeni tarihiyle aşağıda yer almaktadır:

Barışsever dostlar,

Kıbrıs halkı olarak, genel bir yıkıcı savaş tehlikesini görmezden gelerek, bölgemizde yaşananlara seyirci kalamayız. Suriye’de, Filistin’de, Yemen’de ve başka ülkelerde bölgemiz halklarının kanlarının dökülmesine seyirci kalamayız. Başka halklara karşı savaş operasyonlarına Kıbrıs’ın hiçbir şekilde dâhil olmasını kabul etmiyoruz. İngiliz Üsleri aracılığıyla Kıbrıs’ın saldırılarda sıçrama tahtası olarak kullanılmasına devam edilemez. Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin durgunluk içerisinde ve bölgemizin kaynayan bir kazan olması karşısında sessiz kalamayız.

Bu nedenlerle Kıbrıs Barış Konseyi 10 Haziran 2018 Pazar sabahı Saat: 10.00’da Ağrotur Üssü bölgesinde Kıbrıs Barış Yürüyüşü’nü organize ediyor. Dünya barışından yana bütün siyasi partileri, örgütleri ve Kıbrıslırumları, Kıbrıslıtürkleri, Ermenileri, Maronitleri ve Latinleri, tüm Kıbrıs halkını

·         Halkları kana boğan savaş operasyonlarının sonlandırılması

·         Görüşmelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs’ın barış içerisinde yeniden birleşmesi

·         Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’nin kapatılması

·         Kıbrıs’ta ve dünyada barış ve adalet

taleplerini Kıbrıs Barış Yürüyüşü’ne katılımlarıyla güçlü bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz.

Kıbrıs Barış Yürüyüşü hakkındaki detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak."

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