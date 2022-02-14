Kıbrıs Türk Edebiyatının Milli Şairi Özker Yaşın, Vefatının 11’inci Yılında Anılacak

Kıbrıs Türk edebiyatının milli şairi Özker Yaşın, vefatının 11’inci yılında Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen panelle anılacak

Kıbrıs Türk edebiyatının milli şairi ve aynı zamanda Kurucu Meclis üyesi Özker Yaşın, 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.30'da Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek panelle anılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi resmi youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak panelin oturum başkanlığını Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Gökbulut üstlenecek. Panelde, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu, KIBATEK’ten araştırmacı yazar Metin Turan, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ile Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (YDÜ-KAM) Başkanı Doç. Dr. Şevket Öznur ise konuşmacı olarak yer alacak.

Bronz büstü ile Surlariçi Şehir Müzesi’nde...

Surlariçi Şehir Müzesi’nin Kıbrıs Türk edebiyatına, tarihine ve kültürüne katkı yapan Kıbrıslı Türk yazarlara yer verdiği “Kıbrıs Türk Yazarları Büst Koleksiyonu”nda da yer alan Özker Yaşın’ın bronz büstü, geçen yıl ölümünün 10’uncu yıl dönümünde ziyarete açılmıştı. Şair kimliğinin yanı sıra romancı ve gazeteci olarak da çok sayıda eser veren Yaşın, aynı zamanda KKTC Kurucu meclisinin de üyelerinden biri.

Çok yönlü bir yazar ve insan olan Özker Yaşın, 1932’de Lefkoşa’da doğdu. İlk gençlik yıllarını İstanbul’da geçiren Yaşın, 1950’de Kıbrıs’a dönerek gazetecilik ve radyo televizyon programcılığı yapmaya başladı. Daha sonra kitabevi, ardından basım evi kurdu, “Savaş” gazetesini yayımladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin kuruluşuna katıldı. 1970-1976 döneminde milletvekilliği yaptı. Kıbrıs’ın hemen hemen bütün gazete ve dergilerinde, Türkiye’de ise özellikle “Varlık” dergisinde adını duyurdu. “Serbest Şiir” ile “Milliyetçi Şiir”in önde gelen şairi oldu. Kıbrıs Türk Şiiri’ne, Türkçesi, şiir estetiği, kaynakları, teması ve üslubuyla gerçek bir yenilik getirdi. Uzunca bir dönem, adanın “usta şair”i olarak bilindi ve izlendi. Şiirlerinde destansı bir atmosfer yaratan Özker Yaşın, oyunları ve romanlarıyla da Kıbrıs Türk Yazınına büyük katkı yaptı. 1986’da İstanbul’a yerleşti. Ölene dek orada yaşadı. Özker Yaşın sadece çok tanınmış bir şair değil aynı zamanda Kıbrıs Türk Edebiyatının birçok alanında eserler kaleme almış usta bir yazardı. Bu bağlamda roman türünde en çok eser veren ve romancı niteliği kazanmış yazarlardan biridir. Kıbrıs Türk Yazının usta kalemi, 6 Şubat 2011'de İstanbul’da hayatını kaybetti. Yaşın’ın naaşı Kıbrıs’a getirilerek devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.