Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Hükümete Sert Tepki

Öğrencilerinin 7 gün süreyle karantinada tutulması kararının, öğrencilerin ülkedeki üniversiteleri tercih etme oranlarını hissedilir derecede aşağıya çekeceğini ve hem üniversiteler, hem de ülke ekonomisini ziyadesiyle zor duruma düşüreceğini savundu.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği, ülkeye gelecek üniversite öğrencilerinin 7 gün süreyle karantinada tutulması kararının, öğrencilerin ülkedeki üniversiteleri tercih etme oranlarını hissedilir derecede aşağıya çekeceğini ve hem üniversiteler, hem de ülke ekonomisini ziyadesiyle zor duruma düşüreceğini savundu.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği yaptığı yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin önerileri ışığında ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararları eleştirdi.



Açıklamada, “Bu karar kapsamında Çift PCR testi ile ülkede 72 saat kalabilme imkanının sunulmuş olması, kumarhane müşterilerinin adaya gelişlerinin devamını sağlamak amacıyla olduğu aşikâr olarak görünürken, ülkenin en önemli taşıyıcı kolonu olan üniversiteleri korumak adına yine olumlu bir karar çıkmadığını üzülerek gözlemlemekteyiz” ifadelerine yer verildi.



“KARANTİNA GİDERLERİNİN ÜNİVERSİTELERİN ÜZERİNE YÜKLENMESİ YANLIŞ”

Bununla birlikte; bu koşullarda adaya gelmeyi kabul edebilecek öğrencilerin de karantina giderlerinin üniversitelerin üzerine yüklenmesinin yanlış olduğunu ve hükümetin üniversitelerin karantinadan sorumlu olacağı yönündeki kararının gayri yasal olduğu ileri sürülen açıklamada, “Bu konuda üniversitelere emrivaki yapıldığını; bunun kabul edilmeyeceğini, uygulanmayacağını ve doğacak her türlü sonuçtan karar alanların sorumlu olacağını vurgulayarak, devletimizin bu yanlıştan acilen dönmesi gerektiğini talep etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği ve ilgili üniversiteler bünyesindeki bilim insanlarının süreci yakından analiz ederek, bugün gündeme taşınan sorulara en uygulanabilir yanıtları Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına, 19 Ağustos’ta ilettiği anımsatıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hükümetimizin hala ülkenin en önemli sektörü üniversitelerin görüşlerini yok sayarak kararlar üretiyor olmasını ve bu kararlarla emrivaki bir yaklaşım içine giriyor olmasını Kıbrıs Üniversiteler Birliği olarak kabul etmediğimizi ve bu dayatmaların özelde üniversiteleri genelde ülkemizin tamamını çok olumsuz etkileyeceğini siz değerli kamuoyu ile saygılarımızla paylaşırız.”