DİSİ Başkanı Averof Neofitu, İngiltere’nin 1878 yılında Kıbrıs adasını Osmanlı Devleti’nden kiralaması ve 1914’te ise adaya el koyması sonrasında “Kıbrıslı’nın” ne demek olduğuna ilişkin “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarında mevcut “yorumlamanın” değişmesi talebinde bulunduğu bildirildi.



Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıslı Demek…Eski Türk Demek – Provokasyon Değil Kıbrıs Cumhuriyeti Yasası” başlıkları altında verdiği haberinde, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarında “Kıbrıslı” tanımının 1914’ten kalan yasa temelinde “eski Türk Vatandaşı” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete, “Kıbrıs Cumhuriyeti” yasalarında “Yasa Yorumları Hakkında” şeklindeki genel başlığın altında “Kıbrıslılığın ne olduğu” hakkında şu ifadelerin yer aldığını yazdı:



“Kıbrıslı, eski Türk Uyrukluyken, 1914-1943 Kıbrıs İlhak Emirnameleri uyarınca İngiltere yurttaşlığını alan kişi ve bu kişinin Cumhuriyette doğan, İngiltere vatandaşı olma hakkını kazanan çocuğu ve onun soyudur”.

Gazete, bu yasa ve yorumların İngiltere’nin 1924’te adayı Osmanlı’dan ilhak etmesinin ardından yasalara girdiğini belirtirken Neofitu’nun ise bunun yerine “Kıbrıslı, ebeveyni veya ebeveynleri Kıbrıs kökenli olan, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı kişilerdir” ibaresinin konmasını önerdiğini vurguladı.

Haberde, benzer birçok ifadenin yasalarda yer aldığı belirtildi ve örnekler sıralandı.