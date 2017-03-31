Kıbrıslı Türk futbolcu Fener'e transfer oluyor

Türkiye TFF Birinci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Kıbrıslı Türk futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi, sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Çörekçi'nin menajerliğini yapan babası ile Fenerbahçe yöneticilerinin bir araya geldiği ve büyük oranda anlaşma sağlanıp el sıkışıldığı belirtildi. Son 4 sezondur Eskişehirspor'da forma giyen ve başarılı futbolu ile dikkatleri çeken Kamil, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de üç büyüklere karşı oynadığı maçlarda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplamıştı. Kamil bu sezon Eskişehirspor'un oynadığı 25 maçın 21'inde forma giydi.

Londra'da dünyaya gelen Kamil, Fulham'ın alt yapısında yetişti. Kâmil, 12 kez Türkiye U-16, 18 kez Türkiye U-17, 12 kez Türkiye U-18, 7 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-21 forması giydi.