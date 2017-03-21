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"Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet etmesi gerek"

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"Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet etmesi gerek"
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington Times’ da çıkan Kıbrıs sorunuyla ilgili yazısı Rum basınında geniş yankı bulurken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis konuyla ilgili yorumunda, “taleplerin kabul edilmez olduğunu” iddia etti.

Alithia gazetesi “Mevlüt Çavuşoğlu… Çözümün Dört Önkoşulu” başlığıyla aktardığı haberinde, Çavuşoğlu’nun yazısına ayrıntılarıyla yer verdi.

Gazete göre Çavuşoğlu’nun açıklamasını yorumlamaya çağrılan Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, öne sürülen taleplerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Çavuşoğlu’nun öne sürdüklerinin arzulananlarla hiçbir ilişkisinin olmadığını iddia eden Anastasiadis, “Kıbrıs sorununun çözümünün, üçüncü ülkelerin değil, Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini” söyledi.

Diğer gazeteler Çavuşoğlu’nun yazısını şu başlıklarla verdi:

Politis gazetesi: “Çavuşoğlu: Vizyonumuz Çözüm”

Simerini: “ ‘Adada İki Halk’ ”

Haravgi: “Kıbrıs Sorununun Çözümü İçin Çavuşoğlu’nun Dört Şartı”

Fileleftheros: “Ankara’dan Yarım Adım Bile Yok”

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