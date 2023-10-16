Kıbrıs'ta Filistinlilerin yaşadığı gerçekler 'dehşet verici derecede acı verici'

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği ve 1.300'den fazla İsraillinin ölümüne yol açan vahşi saldırının ardından Gazze'ye yönelik şimdiye kadarki en büyük saldırıyı başlatan İsrail, gıda, su, elektrik ve ilacı keserek iletişimi neredeyse imkansız hale getirirken, sayıları binleri bulan Filistinli ölü sayısı da her geçen gün artıyor.



Kıbrıs'taki Filistinli kadınlar topluluğu başkanı Hiba Wishah, "(Gazze'de) genellikle internet yok ve aileleriyle iletişim kurmaları mümkün değil" dedi.





"Geçtiğimiz üç gün boyunca pek çok kişi sevdiklerine ulaşamadı."



Wishah, son birkaç yıl içinde Kıbrıs'a tek başına gelen yaklaşık 50 kadın olduğunu ve bu kadınların eşlerinin ve çocuklarının da yakında onları takip edeceğini umduklarını söyledi.



Bunun yerine, insanlar hava saldırıları nedeniyle Gazze'de çıkış yolu olmaksızın mahsur kaldıklarından, ortaya çıkan durumu dehşet içinde izliyorlar.



Filistin toplumundaki pek çok kadının duyguları genellikle endişeyle doludur; çünkü bu kadınların çoğu, en yakın sevdiklerinin akıbeti bilinmezken Kıbrıs'ta güvende oldukları için kendilerini suçlu hissetmektedir.



"Acı çeken sadece bir taraf değil. Biz her iki taraftan da herhangi bir kişinin öldürülmesine karşıyız. İnsan insandır. Bizim ailelerimiz var, onların aileleri var, biz barış istiyoruz."



Kıbrıs'taki Filistinlilerin gerçekliğinin dehşet verici derecede acı verici olduğunu söyledi. "Burada çocuklarını getiremeyen ve sadece ailesi için umut verecek bir şeyler duymayı ya da görmeyi bekleyen bir anne düşünün. Bunun ne kadar stresli olduğunu hayal edebiliyor musunuz?"



Wishah aynı zamanda Hamas'ın eylemlerini kutlayan Filistinlilerle arasına mesafe koymaya çalıştı.



"Onlar bizi temsil etmiyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Biz herkesi insan olarak görüyoruz ve acıların sona ermesini istiyoruz.



"Tahmin edebilirsiniz, elektrik yok, su yok. Her insanın sahip olması gereken temel şeylere sahip değiller. Gidebilecekleri güvenli bir yer yok. Güvenli bir ev yok," diyor Wishah.



BM insani yardım ofisi Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada 400,000'den fazla insanın Gazze Şeridi'ndeki evlerini terk ettiğini bildirdi. İsrail, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan bir milyondan fazla Gazzeliye güneye kaçmaları için 24 saat süreyle uyarıda bulundu.



BM, Gazze'nin şu anda temel sağlık hizmetlerine erişemeyen 50.000 hamile kadına ev sahipliği yaptığını da sözlerine ekledi. Bu kadınların yaklaşık 5.500'ünün önümüzdeki ay doğum yapması bekleniyor.



İsrailli toplum güvenlik amacıyla adada koruma talep ederken, Wishah Filistin toplumunun Hamas'ın saldırılarından sonra ırkçılık ve nefretle karşı karşıya kaldığını, sosyal medyada pek çok kişinin "bizi bu ülkede değersiz olarak nitelendirdiğini" söyledi.



"Bu bizi çok kötü hissettiriyor çünkü şiddet insanlarla ilgili. Kimin güçlü ya da zayıf olduğu ya da kimin nereli olduğu ile ilgili değil.



"Bu şiddetin hiçbirini istemiyoruz. Herkes için tüm bu acıların sona ermesini istiyoruz."