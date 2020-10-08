Kılıçdaroğlu: Kuzey Kıbrıs'ta irade KKTC halkınındır

İşte açıklama;
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde tüm adaylara başarılar diliyor, seçmen iradesinin sadece KKTC vatandaşlarına ait olduğunu vurgulayarak Kıbrıs Türkü’nün demokrasi kültürünü canı gönülden selamlıyorum.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde tüm adaylara başarılar diliyor, seçmen iradesinin sadece KKTC vatandaşlarına ait olduğunu vurgulayarak Kıbrıs Türkü’nün demokrasi kültürünü canı gönülden selamlıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 8, 2020
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