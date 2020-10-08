  • BIST 1.153
  • Altın 482,291
  • Dolar 7,9099
  • Euro 9,3015
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1 yeni vaka

Kılıçdaroğlu: Kuzey Kıbrıs'ta irade KKTC halkınındır

»
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı... "Kıbrıs Türkü’nün demokrasi kültürünü canı gönülden selamlıyorum."
Kılıçdaroğlu: Kuzey Kıbrıs'ta irade KKTC halkınındır

İşte açıklama;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde tüm adaylara başarılar diliyor, seçmen iradesinin sadece KKTC vatandaşlarına ait olduğunu vurgulayarak Kıbrıs Türkü’nün demokrasi kültürünü canı gönülden selamlıyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akıncı: Kıbrıs Türk halkının kendi aklı ve vicdanıyla sandık başına giderek kararlılıkla cevabını verecek05 Ekim 2020 Pazartesi 11:37
  • En çok aday bu seçimde... 11 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi...04 Ekim 2020 Pazar 13:08
  • Denktaş: Halkımız iradesini ortaya koymalıdır04 Ekim 2020 Pazar 12:40
  • Bağımsızlık Yolu Anayasa değişikliği tavrını açıkladı04 Ekim 2020 Pazar 12:29
  • Akıncı'dan Tatar'a eleştiri... Sözde eşitlik istiyor, Guterres ile görüşmemizi eleştiriyor04 Ekim 2020 Pazar 10:15
  • YSK Başkanı Şefik, Anayasa değişikliğini neden istediğini anlattı04 Ekim 2020 Pazar 10:04
  • Akıncı'ya Mağusa'da gençlerden yoğun ilgi04 Ekim 2020 Pazar 09:56
  • Tatar İskele’de Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile ilgili görüşlerini paylaştı04 Ekim 2020 Pazar 09:47
  • Akıncı: Çözüm hedefine yoğunlaşmalıyız03 Ekim 2020 Cumartesi 18:49
  • Seçime günler kaldı ama... Arıklı 27 gündür karantinada.. Açıklama yaptı...02 Ekim 2020 Cuma 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti