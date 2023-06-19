Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Kenan Nuhut, yaşamını yitirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı, partinin Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut (67) yaşamını yitirdi.

Kenan Nuhut’un vefatını, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demir, paylaşımında, "Genel Başkan Başdanışmanı’mız ve Spor Kurulu Başkanı’mız, değerli büyüğümüz Kenan Nuhut’u kaybettik. Üzüntümüz büyük. Mekanı cennet olsun" dedi.

Nuhut, yarın Karşıyaka Camii’nde ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacak.

Kenan Nuhut kimdir?

Kenan Nuhut, 1956'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan Nuhut, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, iki dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kenan Nuhut, 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimde CHP’den Çorum Belediye Başkanı adayı oldu. Nuhut, 24 Haziran 2018'de yapılan genel seçimde de CHP'den Ankara Milletvekili adayı gösterildi. CHP Spor Kurulu Başkanı olan Nuhut, 14 Haziran'a kadar CHP Genel Başkan Başdanışmanlığı görevini de yürüttü.