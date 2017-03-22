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Kilo Alıp Pişmanlık Çekenlere Özel Tarif: Pişmanlık Çorbası

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Kilo Alıp Pişmanlık Çekenlere Özel Tarif: Pişmanlık Çorbası
Son günlerde hızlı kilo verdiren ve ödem atan ilginç bir çorba gündemde. İçeriğinde bol malzeme olan ve özellikle ağır yemekli özel günlerden sonra, yani pişman olunca, öğlen ve akşam yemeği yerine 1 kase bu çorbadan tüketilmesi gerekiyor

Malzeme Listesi

2 yemek kaşığı keten tohumu veya chia tohumu
1 çay bardağı haşlanmış barbunya
2 adet kabak
5 dal beyaz lahana
2 yemek kaşığı pilavlık bulgur
3 adet sivri biber
2 adet orta boy kuru soğan
3 diş orta boy sarımsak
1 tatlı kaşığı taze zencefil
1 yemek kaşığı domates salçası
2 lt su

(2 Kişilik - 1 saat)

Hazırlanışı

Adım 1

Soğan ve sarımsağın kabuklarını soyup dilimleyin ve büyük bir çorba tenceresine alın.

Adım 2

Bulgur ve barbunyayı yıkayıp süzdükten sonra çorba tenceresine ekleyin. Sivri biber, zencefil, lahana ve kabak doğrayıp diğer malzemelerin üzerine ilave edin.

Adım 3

Tencereye suyu ve salçayı alıp iyice karıştırın ve orta dereceli ateşte yaklaşık 40 dakika, soğanlar yumuşayana kadar pişirin. Çorba piştikten sonra el blender’ıyla çekip pürüzsüz kıvama getirin. En son chia tohumu veya keten tohumunu ekleyin.

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