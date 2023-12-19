Kızıldeniz'de tansiyon yüksek: Husiler iki gemiyi hedef aldı

Husilerin, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail bandıralı ya da İsrail limanlarına giden gemilere yönelik saldırılarına yenilerini ekleniyor.

Husilerin son saldırısına dair açıklama ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) geldi. CENTCOM, Yemenli Husilerin Kızıldeniz’in güneyinde SWAN ATLANTIC adlı petrol tankerine İHA ve balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu, bir gemiye de saldırı girişiminde bulunulduğunu iddia etti.

CENTCOM açıklamasında, dün yapılan saldırıya yönelik detayları şöyle paylaştı:

“Cayman Adaları bandıralı SWAN ATLANTIC gemisi, saldırıda isabet aldığını bildirmiş ve yardım talep etmiş, en yakın ABD savaş gemisi olan USS Carney hasar tespiti için gemiye müdahale etmiştir.

O sıralarda, M/V CLARA adlı dökme yük gemisi de bulundukları yerin yakınında suda bir patlama olduğunu bildirmiştir. Bu saldırı M/V SWAN ATLANTIC'e yapılan saldırıdan ayrıdır. Herhangi bir destek talebi ya da hasar bildirimi olmamıştır. Her iki olay sırasında da herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir.”

İlk Husi saldırısı değil

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Aralık'ta uyarılara cevap vermeyen ve İsrail'e giden bir Norveç petrol gemisini hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere Denizcilik Ajansı da, Kızıldeniz'de hedef alınan bir gemi ve mürettebatının güvende olduğunu açıklamıştı.

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını belirtmişti.

ABD Husilerin saldırılarına karşı çok uluslu koalisyon kurdu

ABD yönetimi, Husilerin Kızıldeniz'de uluslararası gemilere yönelik artan saldırılarına karşı çok uluslu bir koalisyon kurulduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, yaptığı yazılı açıklamada, Kızıldeniz'de artan Husi saldırılarının serbest ticaret akışını tehdit ettiğini, masum denizcileri tehlikeye attığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Bu konunun çözümü için uluslararası bir talep olduğuna işaret eden Austin, "Bu nedenle bugün Operation Prosperity Guardian'ı (Refah Muhafızı Operasyonu) kurduğumuzu duyuruyorum. Bu, Ortak Deniz Kuvvetleri ve 153. Görev Gücü'nün çatısı altında Kızıldeniz'deki güvenliğe odaklanan önemli birçok uluslu güvenlik girişimidir" ifadesini kullandı.

Misyonda ABD'nin yanı sıra İngiltere, Bahreyn, Kanada, İtalya, Fransa, Hollanda, Norveç, Şeyseller ve İspanya yer alıyor.