KKTC Genç Milli Takım heyeti Başakşehir'i ziyaret etti

Başakşehir’in misafiri olarak yaklaşık bir hafta tesislerde konaklayan Kınacı, Kızmazoğlu ve Özkan, Başakşehir’in tüm kategorilerindeki antrenmanlarını tesislerde takip etti. Üçlü ayrıca Başakşehir’in Beşiktaş ile oynadığı maçı da tribünde takip etti.

Belözoğlu ve Eröğüt’e KKTC forması

İstanbul’da bir dizi temaslarda da bulunan Kınacı ve ekibi, Başakşehir’in teknik direktörü Emre Belözoğlu ve Başkanvekili Mustafa Eröğüt ile de görüştü. Kınacı, Puma’nın KKTC Milli Takımı için tarihte ilk kez özel olarak tasarladığı milli formayı Emre Belözoğlu ve Mustafa Eröğüt’e takdim etti. Heyet yarın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ı da ziyaret ederek forma takdim edecek.