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KKTC'de seçime müdahale tartışması devam ediyor...

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• “Kıbrıs Türk halkının iradesine herhangi bir müdahalenin söylentisi bile bir müdahaledir. Bu bir haysiyet meselesidir. Biz iradeyi tartışma konusu bile yaptırmayız.”
KKTC'de seçime müdahale tartışması devam ediyor...
  • “Türkiye de burada kendi iradesine sahip, özgüven sahibi bir halk olmasını istemek durumundadır. Zaten burada siyaset yaptığımızı söylüyorsak, her şeyden önce o iradeye sahip çıkmak zorunluluğu altındayız.”
  • “Toplumun gailesini çekiyorsanız, ekonomideki, sağlıktaki sorunların gailesini çekiyorsanız, yetkilerinizi kullanırsınız ve devreye girersiniz. Bu hiçbir şekilde hükümetin yerine geçmek demek değil, liderlik yapmak, koordinasyon sağlamaktır.”

 

 

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının iradesinin tartışma konusu yapılamayacağını söyledi. Erhürman, “Bu tartışılacak bir şey değil. İradenin nerede olduğunu birileri tartıştırmaya kalkıyorsa, bunun karşısında ilk ben dururum. İrade burasıdır” dedi. CTP lideri Tufan Erhürman, katıldığı televizyon programlarında değerlendirmelerde bulundu, seçimler ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı, çok önemli mesajlar verdi.  1878’den bu yana Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinin, varoluş mücadelesi tarihi olduğunu söyleyen Erhürman, “’Ben varım demek de, siyasi iradeye sahibim, burada verilecek kararlarda söz hakkı sahibiyim’ demektir. Bugün bunu tartışma konusu mu yapacağız? Bugün buna herhangi bir müdahale olursa, bunun söylentisi bile bir müdahaledir. Bu bir haysiyet meselesidir” dedi. Türkiye ile Kıbrıslı Türkler arasında özel bir ilişki olduğunu da söyleyen Erhürman şunları söyledi: “Türkiye de burada kendi iradesine sahip, özgüven sahibi bir halk olmasını istemek durumundadır. Biz de bu iradeyi tartışma konusu bile yaptırmayız. Zaten burada siyaset yaptığımızı söylüyorsak, her şeyden önce o iradeye sahip çıkmak zorunluluğu altındayız.”

 

‘DOĞRU ZEMİNDE DOĞRU İLİŞKİLER’

Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında diplomatik ilişkileri doğru bir zeminde kuracaklarını söyleyen Erhürman, doğru zeminin Kıbrıs Türk halkının iradesi, hakları ve çıkarları olduğunu vurguladı.  Kıbrıs Türk halkının geçmişteki müdahalelere nasıl tepki verdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Bir müdahale yapılsa da ben bunun sonuçlara yansıyacağını hiç düşünmedim. Böyle bir endişe de duymadım. Ben sadece demokrasiden hareketle konuşuyorum. Demokrasi de halkın iradesidir. Biz de demokrasimizin üzerine titreriz, onunla da gurur duyarız” dedi.

 

‘EKONOMİDE İŞLER KÖTÜ, LİDERLİK LAZIM’

Programlarda pandemiden dolayı ekonomide yaşanan ciddi sorunlara da değinen Erhürman, Cumhurbaşkanı’nın ekonomi konusunda da topluma liderlik etmesi gerektiğini söyledi.

Corona virüsünün ekonomiye verdiği zararın artarak devam ettiğini söyleyen Erhürman, on binlerce insanın şu anda ya işsiz, ya da ödeneksiz izin adı altında evinde oturduğunu, 8 bin iş yerinin kapanmış durumda olduğunu, otellerde ve casinolarda çalışan insanların işsiz durumda evlerinde beklediklerini söyledi.  Anayasa’nın Cumhurbaşkanı’na dilediği zaman Bakanlar Kurulu’na başkanlık etme yetkisi verdiğini de söyleyen Erhürman şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ‘Eğitim, sağlık, istihdamlar beni ilgilendirmez, benim görevim müzakerelerdir, dolayısıyla içeride hiçbir şey yapmam’ diyemezsiniz. Bu toplumun gailesini çekiyorsanız, ekonomideki, sağlıktaki sorunların gailesini çekiyorsanız, bu yetkilerinizi kullanırsınız ve devreye girersiniz. Bu hiçbir şekilde hükümetin yerine geçmek demek değildir. Hükümetin yetkileri oradadır. O yüzen liderlik etmekten, koordinasyon yapmaktan bahsediyoruz.”

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