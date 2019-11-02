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KKTC’nin BM’ye ilettiği fır hattı mektubu Rum basınında

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KKTC’nin BM’ye ilettiği fır hattı mektubu Rum basınında
KKTC’nin BM’ye ilettiği fır hattı mektubu Rum basınında

Rum BM Daimi Temsilcisi ve Müzakereci Andreas Mavroyannis’in Türkiye’yi FIR Hattı “ihlali” suçlamasıyla BM’ye şikayet ettiği 11 Ekim 2019 tarihli mektubuna KKTC’nin New York Temsilcisi Büyükelçi İsmet Korukoğlu’nun, Türkiye kanalıyla BM’ye gönderilen cevap mektubu Rum basınında öne çıkarıldı.

Fileleftheros haberi manşetten “Ayrı Egemenliği Öne Çıkarıyor… İşgal Rejiminin BM’ye Mektubu Gerçek Niyetler Konusunda Açıklayıcı…Lefkoşa Cevap Hazırlıyor”  başlık ve spotlarıyla verdi.

Haberde Büyükelçi Korukoğlu’nun, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu kanalıyla, BM’ye 23 Ekim 2019’da ilettiği mektupla, KKTC’nin ayrı egemenliği olduğunu yeniden kayıtlara geçirmeye çalıştığı kaydedildi.

Rum yönetiminin, KKTC’nin egemen hava sahasında ve denetimi konusunda tek yetkilinin  KKTC sivil havacılık makamları olduğu vurgulanan mektuba önümüzdeki günlerde cevap vereceğine işaret eden gazete, Korukoğlu imzalı mektubu “esasında, iki ayrı devlet ve konfederasyon mantığında hareket eden Türk  tarafının gerçek niyetini ortaya koyuyor” ifadesiyle değerlendirdi.

Mektubun içeriğini de aktaran gazete “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  sivil havacılık idaresi, kendi ulusal hava sahası içerisinde hava trafiğini düzenleme ve  havacılık bilgi hizmeti sağlamadaki tek yetkili  organdır. KKTC’nin Mağusa ve Girne limanlarının kullanımı hakkında öne sürülenler dayanaksızdır çünkü Kıbrıs Rum yönetiminin Kuzey Kıbrıs üzerinde hiçbir hükmü veya söz hakkı yoktur”           bölümünü özellikle öne çıkardı.

Gazete “bütün bunlar, müdahil tarafların Kıbrıs ile ilgili bir sonraki gayrı resmî görüşmelere gitmeye hazırlandığı dönemde cereyan ediyor”  ifadesine de yer verdi.

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