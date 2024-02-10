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Kolombiyalı paralı askerler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor

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Ukrayna'ya savaşmaya giden Kolombiyalı askerler, ülkelerindeki deneyimli astsubayların aldığının en az dört katını kazanıyor.
Kolombiyalı paralı askerler Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşıyor

Topraklarını Rus işgalinden kurtarmak için mücadele içindeki Ukrayna'nın asker gücü ikinci yılını doldurmak üzere olan savaş nedeniyle tükenmiş durumda. 

Rusya'nın "savaş makinesiyle" çarpışması dünyanın en uzun soluklu çatışmalarından birinden dönüşen Ukrayna, mücadele için yabancı savaşçılara kucak açıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yabancı savaşçılara yaptığı çağrıya yanıt vererek dünyanın dört bir yanından cepheye giden gönüllüler arasında Kolombiyalı profesyonel askerler de bulunuyor.

Kolombiyalı askerlerle konuşan haber Ajansı AP, Ukrayna'daki durumu analiz etti. 

Kolombiya'nın orta kesimlerindeki Medellin kentinden giden 32 yaşındaki Checho Ukrayna'daki bir askeri hastanede tedavi gören yaralılardan biri. 

Kendisinin ve ailesinin güvenliğinden endişe ettiği için cephedeki ismini kullanan genç savaşçı, Rus güçleriyle üç gün süren şiddetli çatışmalarda yaralanan bir meslektaşını kurtarmaya çalışırken yaralandı; atılan el bombasından çıkan şarapnel çene kemiğini deldi.

32 yaşındaki Kolombiyalı paralı asker Checho 2023 yılında Donbas'ta savaşırken 32 yaşındaki Kolombiyalı paralı asker Checho 2023 yılında Donbas'ta savaşırkenAP/AP

Checho "Öleceğimi sandım. Ayağa kalktık ve hayatımızı kurtarmak için mevziden kaçmaya karar verdik. Saklanacak hiçbir yer yoktu." diye konuştu.

Checho gibi yaralanan 50 kadar Kolombiyalı asker Ukrayna'daki bir hastanede tedavi gördü ve cephedeki görevlerine geri döndü.

"Ekonomik ihtiyaçtan motive oluyorlar"

Ukrayna'da savaşmaya giden 20'den fazla Kolombiyalıyı eğittiğini belirten eski bir ordu sıhhiye görevlisi Hector Bernal, Kolombiyalı paralı savaşçıları daha iyi bir gelecek arayışıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Latin Amerikalı göçmenlere benzetti. 

Bernal bu görüşünü "Bunlar başka bir ülkenin bayrağını savunmak isteyen gönüllüler değil. Sadece ekonomik ihtiyaçtan dolayı motive oluyorlar." diye açıkladı.

Kolombiya 250 bin kişilik ordusuyla Brezilya'dan sonra Latin Amerika'nın en büyük ikinci ordusuna sahip. Uzmanlar, ordunun yüksek eğitimli personele sahip olmasına rağmen, diğer ordularla kıyaslandığında ücretlerin iyi olmadığına dikkat çekiyor.

Yüzlerce asker Ukrayna'ya savaşmaya giderek Kolombiya'daki deneyimli astsubayların kazandığının dört katını, hatta daha fazlasını kazanıyor.

Ukrayna paralı askerlere ne kadar maaş veriyor?

Kolombiya'da generaller neredeyse bir bakan kadar maaş alıyor. Generallere ayda yaklaşık 6 bin dolar maaş ve ikramiye verilirken, düşük rütbeliler çok daha mütevazı bir gelirle geçiniyor.

Örneğin, Kolombiya'da onbaşılar ayda yaklaşık 400 dolar temel maaş alırken, deneyimli eğitim çavuşları 900 dolara kadar kazanabiliyor. Ülkede aylık asgari ücret şu anda 330 dolar.

Ukrayna'da silahlı kuvvetlerin herhangi bir üyesi ise, vatandaşlığına bakılmaksızın, rütbesine ve hizmet türüne bağlı olarak aylık 3 bin 300 dolara kadar maaş alma hakkına sahip. Ayrıca yaralanmaları halinde, yaralarının ciddiyetine bağlı olarak 28 bin 660 dolara kadar maaş alabilme hakkı bulunuyor. Eğer çatışmada öldürülürlerse de ailelerine 400 bin dolar tazminat ödeniyor.

Rusya'ya karşı savaşırken yaralanan ve Ukrayna'da bir hastanede tedavi gören bir Kolombiyalı paralı asker Rusya'ya karşı savaşırken yaralanan ve Ukrayna'da bir hastanede tedavi gören bir Kolombiyalı paralı askerEfrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Kolombiya'da Ukrayna ordusuna katılım haberleri çoğunlukla sosyal medya aracılığıyla yayılıyor. Ancak işler şeyler ters gittiğinde, yakınları için sevdikleri hakkında bilgi almanın çok zor olduğu belirtiliyor.

Ukrayna ordusunda savaşçı profili değişiyor

İki yılın sonunda çıkmaza giren çatışmalara destek olması amacıyla Ukrayna yabancıların orduya katılmasına izin veren sistemi genişletti. 

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, 2022 yılının başlarında 52 ülkeden 20 bin kişinin Ukrayna'ya savaşmaya gitti. Şimdi ise, askeri sayılarla ilgili gizliliğe uygun olarak, yetkililer savaş alanında kaç kişi olduğunu söylemiyor, ancak savaşçı profilinin değiştiğini belirtiyor.

Rusça ya da İngilizce konuşmalarının Ukrayna ordusuna entegre olmalarını kolaylaştırdığı için, ilk gönüllü dalgaları çoğunlukla eski Sovyet ülkelerinden ya da İngilizce konuşulan ülkelerden geldi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde Yabancıların Koordinasyonu Departmanı yetkilisi Oleksandr Shahuri'nin verdiği bilgiye göre, ordu geçen yıl İspanyolca konuşan işe alım görevlileri, eğitmenler ve kıdemsiz operasyonel subaylardan oluşan bir altyapı geliştirdi.

Kolombiyalı emekli askerlerin durumu

Kolombiya ordusu onlarca yıldır uyuşturucu kaçakçılığı yapan karteller ve isyancı gruplarla savaşıyor ve bu sayede Kolombiyalı askerler dünyanın en deneyimli askerlerinden biri olarak biliniyor.

Kolombiya ordusunda her yıl 10 binden fazla asker emekli oluyor. Emekli askerler 2000'li yılların başında Irak'taki petrol kuyuları da dahil olmak üzere altyapıyı koruyan ABD için çalışmak üzere denizaşırı ülkelere gitmeye başladı. 

Kolombiyalı emekli askerler ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde eğitmen olarak işe alındı ve Yemen'de İran destekli Husi isyancılara karşı yürütülen savaşa katıldı. 

Kolombiya'nın küresel güvenlik endüstrisi için bir devşirme alanı olarak oynadığı rolün karanlık yönü de bulunuyor. Örneğin, Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına katılmakla suçlanan iki Kolombiyalı öldürüldü ve 18'i tutuklandı.

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