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Köpeğim öldüğü gün karar verdim

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Mujica, 2020'ye kadar görevde kalamayacağını çünkü uzun yolculuğun ardından yorgun olduğunu ifade etti
Köpeğim öldüğü gün karar verdim

Görevde olduğu dönemde ‘dünyanın en fakir lideri’ olarak adlandırılan eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, senatörlük görevinden istifa etti. Mujica, 2015’te devlet başkanlığı süresinin sona ermesinin ardından sürdürdüğü senatörlük görevinden ayrılmaya, köpeği Manuela’nın öldüğü gün karar verdiğini söyledi.

İstifa mektubunu Senato’ya salı günü sunan Mujica, 2020’ye kadar görevde kalamayacağını çünkü uzun yolculuğun ardından yorgun olduğunu ifade etti.

Mujica, Uruguay yerel televizyonlarına verdiği bir röportajda senatörlüğü bırakma kararını, köpeği Manuela'nın öldüğü gün verdiğini söyledi. Manuela, Mujica'nın başkanken resmi davetlere bile götürdüğü çok sevdiği 3 ayaklı köpeğiydi.

Mujica, başkanlık görevini yürütürken, maaşının büyük kısmını yoksullara dağıtmasıyla ve başkanlık konutu yerine bir kulübede yaşamasıyla dünya çapında ilgi toplamış ve yaşamını anlatan 'Saraysız Başkan' adlı kitap, Türkiye'de de çok satanlar arasında yer almıştı.

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