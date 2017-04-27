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Köpek yola atıldı, 3 araç birbirine girdi...

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Köpek yola atıldı, 3 araç birbirine girdi...
Lefkoşa’nın Dumlupınar bölgesinde dün öğlen 12.30 sıralarında meydana gelen ve 3 aracın karıştığı kazada iki kişi hafif yaralandı.

Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerindeki kaza, Gülen Bermuş’un yönetimindeki CK 727 plakalı araçla önünde seyir halinde bulunan ve yola köpek atıldığı için ani fren yapan Seher Gamze Tire yönetimindeki HD 463 plakalı araca çarpması sonucu meydana geldi.

Kaza sonrasında duran trafiği fark etmeyen Sevil Yörük ise yönetimindeki KN 479 plakalı aracıyla Bermuş’un aracını çarparak savrulmasına neden oldu ve CK 727 plakalı araç bir kez daha Tire’nin aracına çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan Sevil Yörük ve Seher Gamze Tire Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi görüp taburcu oldu.

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