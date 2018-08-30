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Körlüğe neden olan cinsel hastalık yaygınlaşıyor

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Yapılan bir araştırma Batı ülkelerinde cinsel yolla bulaşan sifiliz hastalığının görülme sıklığının arttığını, teşhis ve tedavide sorunlar yaşandığını ortaya koydu.
Körlüğe neden olan cinsel hastalık yaygınlaşıyor

Görme yetisinde kalıcı hasara yıl açan sifiliz diğer adıyla frengi hastalığının görülme sıklığının endüstrileşmiş ülkelerde yaşayan insanlar arasında giderek arttığı belirtiliyor.

 

Uluslararası bir araştırma ekibinin Scientific Reports adlı dergide yayımlanan çalışma pek çok ülkede artan riski gözler önüne serdi. Buna göre örneğin ABD'de bu hastalığın görülme sıklığı 2000 yılında her 100 bin kişide 2.1 iken bu oran 2013 yılında her 100 binde 5.3 kişiye çıktı.

Paralel olarak oküler sifiliz olarak bilinen kızarıklık, bulanık görme ve zamanında müdahale edilmediğinde tamamen ya da kısmen görme kaybına neden olan hastalığın da çeşitli ülkelerde arttığı saptandı.

PARALI SAĞLIK HİZMETİ, SIRADAN BELİRTİLER TEDAVİYİ GECİKTİRİYOR

Sifiliz hastalığında daha sık görülmesinin nedenleri arasında, endüstrileşmiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin ağırlıklı olarak paralı hale getirilmesinin yer aldığı belirtiliyor. Tedavi imkanının kısıtlanması bulaşıcı bu hastalığın toplumda yayılmasına neden oluyor.

Sifiliz enfeksiyonunun boğaz ağrısı, baş ağrısı, deri döküntüsü gibi, diğer hastalıklarda da görülen yaygın semptomlar göstermesi de tedaviyi geciktiriyor.

 

HEKİMLER HASTALIĞI GÖRMEYE ALIŞKIN DEĞİL

Araştırmacılara göre hekimlerin sifiliz hastalığını görmeye alışkın olmamaları da hastalığın ilerlemesinde bir başka etken. Buna göre belirtilerin sebebi çoğu kez gözden kaçabiliyor.

Araştırmanın elde ettiği sonuçlara göre oküler sifiliz vakaları Brezilya'da son on yıla göre sekiz kat artmış durumda.

Avrupa ülkeleri, ABD, Brezilya ve Avusturalya'da yaygınlaşmakta olduğu belirtilen hastalığın korunmasız cinsel ilişki, küresel seyahatte artış, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanımı gibi başka pek çok nedenle de ilişkili olduğu belirtiliyor.

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