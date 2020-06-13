Koronavirüs nedeniyle İstanbul'da mahsur kalan 855 Cezayirli otel ödemelerini yapmadan gitti

Yeni tip koronavirüs nedeniyle İstanbul’da mahsur kalan 855 Cezayir vatandaşı, Cezayir’in Türkiye Büyükelçiliği’nin araya girmesiyle İstanbul’da 17 farklı otele yerleştirildi. Toplam 3 milyon 114 bin lira masraf ortaya çıktı. 1 milyon 50 bin lira ödeme yapan elçilik geriye kalan parayı ödemeyince otel sahipleri elçiliğe ihtarname gönderdi.

Koronavirüsün bütün dünyada hızla yayılmaya başlaması üzerine mart ayında yurtdışı uçuşları durduruldu. Uçuşların durdurulmasının ardından İstanbul’da kalan turist, öğrenci ve çalışanlardan oluşan Cezayir vatandaşları memleketlerine dönemedi. Kalacak yerleri olmayan 855 Cezayirli iddiaya göre, Cezayir’in Türkiye Büyükelçiliği’nin araya girmesiyle İstanbul’da 17 farklı otele yerleştirildi.

37 gün otelde kalan Cezayir vatandaşları için toplam 3 milyon 114 bin lira maliyet ortaya çıktı. 1 Milyon 50 bin lirası Cezayir’in Türkiye Büyükelçiliği tarafından ödendi. Geriye kalan 2 milyon 64 bin lira için ödeme yapılmayınca Cezayir vatandaşlarının bir kısmının otelde konaklama işlemine son verildi. Geriye kalan paranın ödenmesi için otel sahipleri noter aracılığıyla büyükelçiliğe ihtarname gönderildi.

otel sahipleri mayıs ayından bu yana ödeme beklediklerini belirterek, "Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükelçilik: Ödeme için yetkili makamlardan izin bekliyoruz

Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Mourad Adjabi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Cezayir Büyükelçiliği olarak bu ödeme sorununun çözüme kavuşması için çalışıyoruz. Büyükelçilik bu ödemeyi gerçekleştirmek için Cezayir’deki yetkili makamlardan izin bekliyor. Sadece bürokratik prosedür ve zorunlulukların yerine getirilmesinden kaynaklanan bir durum. Ve bu ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin karakterini her zaman belirleyen mükemmel kardeşlik ve işbirliği ilişkileri ruhuyla olacak."