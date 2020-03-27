Koronavirüs salgınında Avrupa’da son gelişmeler

Almanya’da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısı 5.780 artışla 42.288, ölenlerin sayısı ise 55 artışla 253’e yükseldi.

Fransa’da ise doğuda başlayan salgının Paris’e ulaştığı ve başkentte hastanelerin 24 ila 48 saat içinde dolma noktasına varacağı bildirildi. Orange telefon şirketi, geçen hafta içinde 1,2 milyon Paris sakininin bölgeden ayrıldığını açıkladı. Perşembe akşamı itibarıyla ülkede 365’i son 24 saatte olmak üzere can kaybı 1696’ya ulaştı.

İtalya’da İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle terk edilen şhirlerde Mart ayı suç oranlarının geçen yıla kıyasla yüzde 64 artış kaydettiğini bildirdi.

Avrupa Birliği polis teşkilatı Europol da AB içinde sahte dezenfektanlar, telefon dolandırıcılığı ve siber suçlarda artış kaydedildiğini yeni bir raporla açıkladı.

Rusya’da yetkililer koronavirüs vaka sayısının 1000’i bulduğunu, ölüm sayısının ise 3 olduğunu açıkladı. Cumartesi gününden itibaren kae ve restoranların kapanacağı, gelecek hafta işyerlerinin de bir hafta kapanacağı bildirildi.

İsviçre’de son 24 saatte 1000 yeni vaka kaydedildi, ölenlerin sayısı ise 194’e ulaştı.